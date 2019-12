Escuela correntina competirá a nivel mundial con un negocio ecológico y sustentable

Preocupados por la contaminación originada por el desecho de pilas en un sector de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán”, un grupo de estudiantes del establecimiento ideó en 2018 el proyecto “Piladrillos”, consistente en la recolección de estas baterías para transformarlas en ladrillos. El trabajo fue perfeccionándose y creciendo a gran ritmo, al punto tal de que ese año logró participar de la Feria de Innovación Educativa, que reúne a los mejores proyectos escolares del país, recibiendo una mención especial por parte del Conicet.

La colecta de baterías no quedó solamente en manos de los autores de la iniciativa. Estos fueron ampliando su propuesta con redes de acopio entre todos los alumnos y alumnas del colegio, a los que sumaron también a niños y niñas de otras instituciones del Nivel Primario. Además, recientemente comenzaron a pensar también en la forma de fabricar adoquines.

En medio de estos avances, Teresita González Azcoaga, una de las docentes a cargo del proyecto, tomó conocimiento de un concurso mundial que premia a escuelas emprendedoras que se basen en el trabajo colaborativo de sus estudiantes. Se trata del programa “School Enterprises Challenge”, organizado por la ONG británica “Teach A Man To Fish” (“Enseña a un hombre a pescar”, en español). “Averigüé un poco más del tema y me gustó, nos inscribimos y fuimos aceptados”, contó la profesora a El Litoral.

González Azcoaga destacó que la competencia congrega a unas 50 escuelas de todo el mundo, siendo la Beltrán la única de Argentina, al menos por el momento. Las instituciones deberán ir superando instancias según los lineamientos que vaya dictando el torneo, y la primera de ellas consiste en elaborar un blog en el que deberán contar de qué trata su proyecto y cómo será su plan de negocios.

“La competencia busca ayudar a las escuelas a crear negocios funcionales dirigidos por los propios estudiantes. Nuestros chicos están aprendiendo a hacer un plan de negocios, mientras vemos la factibilidad del producto”, comentó la docente, y señaló que deberán presentar el escrito el próximo 28 de febrero.

Debido a que “Piladrillo” comenzó en 2018, los chicos y chicas que en aquel momento cursaron el 6° año debieron delegar el proyecto a sus sucesores de grado. De esta forma, serán quienes ahora pasaron a séptimo los encargados de darle un marco emprendedor a la propuesta. La Escuela Beltrán participará del grupo 8 “Categoría bronce”, junto con cuatro colegios de México, uno de Chile y otro de Perú.

El “piladrillo” se conforma mediante un conjunto de pilas encapsuladas por medio de un proceso que impide la emanación de los ácidos contaminantes, lo cual tomó varios intentos experimentales. El equipo de trabajo está integrado por los estudiantes Milagros Acosta, Jesús Gómez, César Vallejos Meza, Eliana Torres Arrejín, Florencia Galeano y Jazmín Vera; todos pertenecientes a la Tecnicatura en Gestión y Administración de las Organizaciones. Los alumnos y alumnas cuentan con el asesoramiento de las profesoras González Azcoaga, Ofelia Armua y Erika Acevedo.