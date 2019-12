En una sesión especial asumiría Nieto como concejal de Gobernador Virasoro

Tras el escrutinio definitivo, la Junta Electoral de la Provincia oficializó que los seis concejales electos en Virasoro fueron: Ricardo Nieto, Carlota Carballo, Félix Maidana (ECO); José Solmoirago y Griselda Kowalsky (FRV) y Maximiliano Castillo (PJ). Sin embargo, de esa lista, sólo cinco prestaron juramento el pasado martes 10. Es que la comisión de poderes que analiza la documentación que acredita que los elegidos en las urnas están en condiciones de asumir en el recinto, consideró que Nieto no reunía los requisitos. Sobre esto, según explicaron días atrás a El Litoral, “presentó una copia de la solicitud de renuncia a su cargo de director del hospital y de licencia sin goce de haberes en su cargo como médico, pero eso debe estar autorizado por un decreto firmado tanto por el Gobernador como por el ministro de Salud”.

Y debido a que Nieto no presentó esa documentación antes de la ceremonia, en el Concejo no le tomaron juramento y resolvieron pedir a la Junta Electoral que les informe quién debía asumir en su reemplazo.

Finalmente, no sería necesario el corrimiento de lista “porque nos comunicaron que ya está firmado el decreto que acepta la renuncia de Nieto como director del hospital y que autoriza su licencia sin goce de haberes en su cargo de médico”, expresó la vicepresidenta primera del Concejo, Silvia Ramos en diálogo con El Litoral. Tras lo cual agregó que “mañana (hoy) él estaría presentando el escrito y una vez que se cumpla con ese requisito se convocará a una sesión especial para que preste juramento que -en un principio- se haría el viernes”.

Para esa jornada sí ya está prevista una sesión extraordinaria, pero que en su orden del día solo contempla dos temas: el proyecto del Presupuesto 2020 (segunda lectura) y el Plan de Obras Municipal.