San Lorenzo fue eficaz y derrotó a Patronato en el Bajo Flores

San Lorenzo fue práctico y oportunista ayer para la victoria ante Patronato de Entre Ríos por 2 a 0, en el Nuevo Gasómetro, en partido correspondiente a la fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol.

El delantero Adolfo Gaich, figura del encuentro junto con el arquero Sebastián Torrico, marcó los goles para San Lorenzo, que alcanzó los 23 puntos y quedó a seis de los punteros Boca y Argentinos (29).

El Ciclón basó el triunfo en la eficacia de Gaich, a través de las asistencias de Andrés Herrera en jugadas rápidas, y las atajadas de Torrico, quien al finalizar el primer tiempo se ganó el reconocimiento de los hinchas.

Patronato no aprovechó su mejor momento, después del primer gol de Gaich, cuando acorraló al local con posesión de la pelota y ataque.

La figura de Torrico se hizo gigante ante Tarragona (8 min.), luego de un rebote en el travesaño propiciado por un cabezazo de Avalos y frente a un remate de Abero (14m).

El arquero campeón de América en 2014 apareció en escena una vez más para una tapada a puro reflejo contra Avalos (37 min.) y ofreció seguridad máxima hasta el último minuto.

San Lorenzo ajustó las líneas para el segundo tiempo, con una buena labor en el mediocampo, y mejoró su producción de la mano de los hermanos Romero, para un triunfo que no resultó sencillo a pesar de la diferencia en el resultado.

Gaich no estuvo fino en el mano a mano ante Ibáñez (15 min.) y un tiro libre ejecutado por Oscar Romero que dio en el palo (21m) fueron las ocasiones más peligrosas del equipo de Diego Monarriz.

El público celebró la victoria con aplausos, ovacionó a Gaich y Torrico y ya se prepara para el clásico con River del próximo domingo.