Playas: paradores y servicio de colectivos gratis serán habilitados en dos semanas

Ante el inicio del mes de diciembre, uno de los períodos más fuertes de la temporada de playas como consecuencia de la finalización del ciclo lectivo y las fiestas de fin de año, desde la Municipalidad informaron a El Litoral que a mediados de mes se inaugurarán los dos paradores y comenzará a funcionar el servicio gratuito de colectivos, que traslada a los bañistas desde el puerto local a los predios ubicados en costanera Sur.

También El Litoral pudo saber que el servicio de préstamo de sombrillas será tercerizado y se avanza con la concesión de un espacio en el balneario Molina Punta, para construir un parador similar a los que se están construyendo en costanera Sur.

Si bien la temperatura de ayer no alcanzó los 30°, los bañistas concurrieron a los predios municipales a disfrutar del sol y del río.

“Comenzamos uno de los meses fuertes de la temporada y hoy (por ayer) hubo bastante gente en comparación de otros días”, indicó el jefe de guardavidas, Ramón Luna a El Litoral.

Pero en relación a la conducta de los bañistas señaló que “hay gente que desde hace algunas semanas viene a la costanera los viernes o sábados y se queda de largo. Y cuando venimos ya están en la playa. El boyado y la habilitación para ingresar al agua recién es a las 8. Por eso pedimos que si vienen a la playa antes de ese horario no ingresen al río. Si nosotros no estamos, no está habilitado el ingreso al agua”.

Y en este sentido, el director de playas, Juan Cifras, dijo a El Litoral que “la gente tiene que saber diferenciar los carteles. Cuando el cartel dice playa prohibida, como sucede debajo del puente significa que no puede entrar a la arena y al agua. Mientras que cuando indica que el balneario no está habilitado significa que no se puede ingresar al agua. Deben tener mucha precaución, hay 5 playas municipales que cuentan con todos los servicios y en especial están los 54 guardavidas trabajando, por lo que no hay necesidad de entrar a estas zonas”.

Mientras que en relación a la apertura de los paradores que se están construyendo en las playas Arazaty I y II indicó que “los dos, el que se está remodelando y el que se está levantando completamente van a ser inaugurados en dos semanas aproximadamente y van a brindar la posibilidad de poder disfrutar de toda la comida autóctona de la región”.

“Van a funcionar desde la mañana hasta la entrada la noche, porque forma parte de una de las acciones que estamos llevando adelante y que apunta a convertir a los balnearios en verdaderos atractivos turísticos de la ciudad”, dijo Cifras.

Y prosiguió diciendo que “además estamos por concesionar un espacio del balneario Molina Punta para que se construya ahí un parador que brinde los mismos servicios que los que funcionarán en costanera”.

Y atendiendo a las nuevas propuestas que está encarando la Comuna con las clases gratuitas que se llevan adelante en los balnearios de costanera Sur como Bachata, Yoga, Russian Combat entre otros, también se refirió a la construcción del nuevo espacio deportivo múltiple y dijo que “una vez finalizado la ampliación de uno de los paradores comenzaremos con la instalación de la cancha de fútbol”.

Por último, el funcionario municipal también se refirió al servicio gratuito de colectivo y dijo que “las unidades comenzarán a circular una vez que finalice el ciclo lectivo, ya que la empresa contará con más unidades”.