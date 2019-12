Desperfecto seguido de un temporal dejó sin luz a Ituzaingó, Apipé y Villa Olivari

Por un desperfecto técnico en el transformador de 30 MVA prestado por Transnea que -desde el pasado martes- provee de energía a Ituzaingó, Apipé y Villa Olivari, se produjo un corte de luz en la tarde del último viernes. Aunque la falla fue subsanada, luego se registró un temporal que provocó la caída de postes y de cables. Esto derivó en una extensa interrupción del servicio que se normalizó en la siesta de ayer. Pobladores preocupados por la provisión de electricidad se congregaron en la plaza San Martín y acordaron juntar firmas para solicitar a las autoridades que se adopten medidas que garanticen el suministro.

Sobre lo sucedido, el jefe de la Dpec en Ituzaingó, Wilton Mauriño manifestó a El Litoral que ayer (viernes) se registraron dos hechos que afectaron a la provisión de electricidad.

“Primero se activaron unas protecciones que tiene el equipo y en consecuencia salió fuera de servicio. A partir de eso, con técnicos de la Dpec que vinieron especialmente de Corrientes y que permanecerán acá durante el tiempo que esté el transformador, se iniciaron las tareas para corroborar que no existiera ninguna falla. Esto demanda tiempo porque no se puede energizar sin antes asegurarnos que está funcionando correctamente el equipo”, contó.

Tras lo cual continuó: “Y cuando lo íbamos a poner otra vez en funciones, comenzó el temporal”.

Los fuertes vientos -señaló- provocaron la caída de postes y de cables. “Afectó no sólo a tendidos de baja sino también de media tensión. Y eso último, es lo que más nos complicó”, acotó Mauriño. No obstante, tras restaurar parte de las líneas dañadas, comenzaron a energizar -progresivamente- a los distintos sectores.

Accidente

“Se activó el distribuidor uno, el cinco y cuando se quiso hacer lo mismo con el dos, un operario de Ituzaingó recibió como una patada. No recibió una descarga eléctrica, pero igual cayó y se golpeó la pierna. Inmediatamente lo hicimos atender. Gracias a Dios no le pasó nada grave, sólo fue un golpe”, comentó.

En paralelo, siguieron los trabajos y “aproximadamente a las una de la madrugada (sábado) se restableció el suministro, pero en algunos sectores no fue posible debido al tendido dañado”, aclaró. Al mismo tiempo, remarcó: “Para tratar de normalizar el servicio, el personal de la Dpec siguió trabajando hasta las cuatro de la madrugada. Y tras un receso de dos horas, a las seis se retomaron las tareas”.

Finalmente, Mauriño indicó que ayer en horas de la siesta se normalizó el suministro en casi toda la ciudad. “Pueden aún quedar algunos casos puntuales, por ejemplo, recién recibí un llamado de un domicilio y estamos yendo para allá”, expresó.

Luego, subrayó que “entiendo el malestar que genera estar sin luz, pero trabajamos para tratar de normalizar el suministro lo antes posible”.

Mariño también comentó que al atardecer terminaron las tareas de reparación del tendido que está a la vera de la Ruta 41 y previo a ello, lo hicieron en la jurisdicción de Villa Olivari.

Comunas

El intendente Roberto Sala comentó a El Litoral que en la tarde del último viernes se interrumpió el servicio de energía en Villa Olivari. Y si bien “amanecimos sin luz, hoy (por ayer) antes del mediodía ya se normalizó”, indicó. Tras lo cual acotó “después hubo otro corte, pero fue breve. Desde ese momento y hasta ahora, tenemos energía eléctrica”.

Similar situación de registró en la isla Apipé Grande que también depende del suministro proveniente de Ituzaingó. “Se cortó la luz ayer (viernes) a las 18.35 y hoy (sábado) a las 14.30 se normalizó”, precisaron desde la citada comuna al ser consultados por El Litoral.

Petitorio

Al cierre de esta edición, un grupo de vecinos se reunió en la plaza San Martín de Ituzaingó. “Es la segunda vez en menos de una semana que tenemos cortes prolongados. Se funden los alimentos en la heladera y eso se complica más en el caso de quienes están con tratamiento médico. Estamos preocupados porque tememos que este tipo de problemas se repitan durante el verano”, manifestó a El Litoral una de las usuarias. Por eso, comentó que resolvieron juntar firmas que avalarán un petitorio que presentarán a las autoridades para que “nos garantice el servicio”, subrayó.