“Necesitamos jugadores que nos potencien”

Resuelta su continuidad para afrontar la temporada 2020 al frente de Cambá Cuá, el técnico Walter Zacarías busca armar el plantel que competirá en dos frentes: el Regional Federal Amateur y la defensa del título en el torneo de la Liga Correntina.

Sobre el plantel para el torneo Regional, el DT señaló en diálogo con radio La Red Corrientes (107.1 Mhz) que necesita retoques, aunque “no mucho (…) para buscar hacer un buen papel”. “Necesitamos jugadores en lugares puntuales que nos potencien. Sabemos que tenemos un plantel que viene trabajando bien hace un año y medio, pero sabemos qué tipo de torneo es este, más duro, donde hay jugadores de más experiencia y nosotros por ahí necesitamos a través de incorporaciones dar ese salto de calidad”, aunque admitió que los refuerzos no serían “más de cuatro o cinco”.

Sobre las posiciones, no dudó en resaltar que “la urgencia que tenemos es la delantera (…), necesitamos reforzar esa parte. Si miran las estadísticas no hemos convertido muchos goles de delanteros, necesitamos un aporte más de goleador para que el equipo llegue y convierta. El puesto que estamos buscando para reforzar en lo inmediato es la delantera”, puntualizó.

Por último, y al momento de reafirmar los objetivos, explicó que lo ideal es “mejorar lo de la temporada pasada en el Federal. Y en cuanto a la Liga, armarnos para defender el título, pero también dándoles posibilidades a algunos chicos”.