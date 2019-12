Burdisso y Matellán presentaron sus renuncias

Los ex jugadores del club, Nicolás Burdisso y Aníbal Matellán, se entrevistaron ayer con el actual presidente, Jorge Amor Ameal, y ambos les presentaron sus renuncias a los cargos de la Secretaría técnica en Boca Juniors.

Los encargados del fútbol en la anterior gestión que encabezaba Daniel Angelici pasaron por la sede social de la calle Brandsen y mantuvieron una reunión con el nuevo titular boquense, a quien le presentaron formalmente sus dimisiones a los cargos que ocupaban.

Burdisso había arribado a la institución en diciembre 2019, como cabeza de la Secretaría técnica. El proyecto del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, no contemplaba a los ex futbolistas que fueron sus compañeros, por ejemplo, en el conjunto campeón de la Copa Intercontinental temporada 2000.

Por el contrario, Riquelme le delegará esa función de encargado del Consejo de fútbol al colombiano Jorge Bermúdez, otro referente de la entidad de la Ribera.