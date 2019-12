Asesinan a un alcalde mexicano en una reunión navideña

Un alcalde mexicano y uno de sus funcionarios fueron asesinados en la noche del lunes por un grupo de hombres armados que irrumpieron en un festejo navideño en el sureño estado de Oaxaca.



Se trata del alcalde de Jalapa de Díaz, Arturo García, quien se convirtió en el sexto intendente que es asesinado en 2019, desde el homicidio el 1 de enero pasado de Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Tlaxiaco, también en el sureño estado de Oaxaca.



Un comando armado ingresó en la noche del lunes a un reunión navideña organizada por la oficina municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y disparó contra el alcalde García y contra el síndico Javier Terrero, reportó la agencia de noticias EFE.



El senador Salomón Jara Cruz, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenecían ambas víctimas, confirmó los asesinatos en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.



"Me han confirmado del cobarde asesinato", escribió el senador mexicano en un mensaje en esa red social.



Además, el legislador denunció que García era objeto de una persecución por parte de cuerpos de seguridad del estado de Oaxaca.



"Los encargados de brindar seguridad en el estado hicieron caso omiso, no se le brindó seguridad", acusó Jara Cruz.



En octubre pasado, el alcalde García había sido detenido por posesión de armas y cartuchos durante un cateo a su casa, aunque una semana más tarde salió en libertad por presuntas irregularidades en el caso.



El senador condenó "este artero asesinato" y exigió justicia al sostener que no tiene confianza en la fiscalía estatal de Oaxaca por lo cual pidió que las autoridades federales atraigan el caso.



El diario El Fortin, de Oaxaca, indicó que en el lugar del ataque había varios trabajadores del municipio y que el alcalde y el síndico fallecieron a consecuencia de varios disparos de arma de fuego.