El futuro del contexto económico y social del país

A la luz de lo referido y de vivido recientemente, que es y fue extremadamente complejo, para América Latina, se evidencia una desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de nuestro país y de los países de la región, como de sus distintos sectores. En 2019, en contraste con años anteriores, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 de sus economías, incluyendo la nuestra, presentan una disminución en la tasa de crecimiento de su actividad económica. Poca demanda interna, acompañada por el bajo pedido de lo que agrega lo externo y los mercados financieros internacionales frágiles.

Lo macroeconómico muestra un descenso en la velocidad de la actividad económica de los últimos seis años (de 2014 a 2019); caídas del PIB per cápita, la inversión, el consumo, exportación y un deterioro de la calidad del empleo. Cifras de 2019, poco prometedoras. Por esto se estima un crecimiento de los países de un 1,3% en promedio. Por lo tanto no se vienen tiempos de impulsos positivos significativos.

En nuestro país, para el tercer trimestre de este año, el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra estadísticas preocupantes acerca de la pobreza, destacando un mayor crecimiento 2018 y 2017, siendo los montos superiores al de los últimos 10 años.

Estos valores nos indican que 16 millones de argentinos viven en la pobreza y 3,6 millones en la indigencia. Y de ellos 59,5% de niños y adolescentes se encuentran en esta franja. Además, y referente a los hogares, serían alrededor de 7 millones los que sufren esta situación.

Respecto a los alimentos evaluados por UCA crecieron las bajas de estos porcentajes: del 7,9% en 2018 a 9,3% en 2019.

Alimentación, salud, servicios básicos, vivienda digna y educación, han registrado disminución en su calidad y consumo.

Es interesante y útil leer los siguientes cuadros:

Fuente Infobae en base a UCA



Fuente Infobae en base a UCA



Los sectores más afectados son los trabajadores marginales, obreros, empleados, y los hogares del conurbano bonaerense, sobre ello analizaron el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Resultado: los niños y adolescentes sector más débil.



Fuente Infobae en base a UCA

Por lo que revelan e estos informes la tasa de indigencia está en alza, 2018 a 2017. Se evalúa que 6,5% de los hogares y 8,9% de las personas se encuentran afectados por este flagelo...

Fuente: Observatorio Social UCA

Las estadísticas nos muestran que, en comparación con el resto de las regiones urbanas del país, en el cono urbano bonaerense (42%) se ven afectados. En el otro extremo, es la Ciudad de Buenos Aires la que evidencia menor riesgo de pobreza (31 %.). Esto no se ha medido referente a provincias igualmente castigadas con la situación.

La indigencia aqueja más enérgicamente a los niños y adolescentes de 0-17 años y a los jóvenes de 18 a 29 años, y en menor medida a la población de 60 años y más.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA adelantó la posibilidad que en el cuarto trimestre se llegue a un piso crítico en materia socio-económica y socio-ocupacional.

Dado todo lo anterior, CEPAL analizó, para nuestro país, América Latina y el Caribe, que no es posible descartar nuevos episodios de aumento de la volatilidad y empeoramiento de las condiciones financieras, en estas regiones.

Se acota que el desempeño de la actividad económica en los países, Argentina y de la región, dependerá en parte de las herramientas internas que cada uno pueda desplegar tanto en materia de política monetaria como de política fiscal para hacer frente a un contexto internacional complejo. En la ocasión referida a la política monetaria, los dilemas que han enfrentado las autoridades de dicho sector, al estimular la demanda agregada o evitar un aumento de la inestabilidad macro financiera para mantener determinado equilibrio, tanto como, la aunque la prolongada y generalizada desaceleración de la demanda agregada interna, ha conducido a los bancos centrales de varias economías, no solo la de Argentina, a implementar políticas monetarias, que les generaron pérdidas en las reservas.

El alta de las tasas de inflación durante el primer semestre de 2019, junto con una mayor volatilidad cambiaria, no permitió a las autoridades contar con un mayor espacio para la disminución de tasas de interés. Y debido a las incertidumbres asociadas a procesos electorales y a situaciones de conflictividad social en Argentina y otros países, analiza CEPAL, podría haber implicado un menor espacio para hacer uso de políticas monetarias expansivas y situaciones sociales menos dolorosas en los sectores más afectados por los índices de pobreza.

En el ámbito de la política fiscal, el espacio de maniobra se vislumbra reducido. Han estado orientados a mejorar el resultado primario y así estabilizar la trayectoria de la deuda pública. Un elemento adicional que opera en contra del espacio fiscal para el próximo año, que afecta a los ingresos fiscales, ya que podrían verse tocados negativamente, por la menor actividad económica y por los altos precios esperados para los productos básicos. En este contexto, una posible reducción de la recaudación podría implicar un ajuste mayor en el gasto público o bien un incremento del déficit en nuestro país. También el aumento que ha presentado la deuda de empresas estatales, y los prestamos tomados al Fondo Monetario Internacional, opera como una limitante para la política fiscal. Además, han surgido grandes niveles crecientes de conflictividad social, los cuales afectaron a los cambios políticos en las elecciones recientes. Esto ha redundado y se sumó a la baja de las tasas de crecimiento económico esperadas para el cierre de 2019.

El principal desafío de la política económica es evitar que el país se estanque en el ámbito económico y social, así como preservar los avances en materia de estabilidad macro financiera y sostenibilidad de la deuda. Es necesario entenderlo, informarse y si se está como ciudadano en una agencia gubernamental, tenerlo en cuenta y actuar equilibrada y técnicamente en las soluciones ante este panorama tan complejo que nos incumbe a todos.