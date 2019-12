Hospitales tranquilos: atendieron sólo heridos leves en los festejos

Más allá de algunos accidentes aislados, los hospitales públicos y centros de salud en los barrios tuvieron poco trabajo durante la Nochebuena y la madrugada de la Navidad. Solo en el Escuela hubo heridos por un accidente de tránsito, pero en líneas generales no se registraron casos de gravedad, remarcando una tendencia que se viene dando en los últimos años.

Ante la llegada de las fiestas de fin de año, todos los hospitales de la provincia prepararon diferentes planes de contingencia para atender los posibles accidentes que puedan llegar a ocurrir en estas fechas. Es así que tanto en el Escuela como en el Vidal y el Pediátrico se organizaron diferentes guardias para asistir a quienes lo requirieran.

Sin embargo, como viene pasando en los últimos años, los profesionales a los que les toca trabajar en estas fechas resaltaron que tuvieron poca actividad en la noche del martes y la madrugada del miércoles. Solo en el Hospital Escuela debieron atender a tres personas que tuvieron un accidente de tránsito en la ciudad, pero no hubo mayores incidentes.

“Según lo que nos informaron, no hubo muchos problemas, hubo algunos accidentes pequeños pero inherentes a los festejos”, informó a El Litoral el director de Gestión Hospitalaria e Instituciones de Salud de la Provincia, Alberto Arregín. El funcionario destacó además que tampoco en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) recibieron lesionados, y que si hubiese habido “se los deriva directamente” a los nosocomios.

Vale recordar que el Ministerio de Salud Pública había garantizado el funcionamiento de las salitas barriales durante la noche del martes, además del refuerzo de las guardias en todos los centros de salud.

También en el Hospital Vidal se había preparado un sistema de atención especial para la Nochebuena, como lo vienen haciendo desde hace un tiempo. Según su director, Horacio Sotelo, atendieron a algunas personas pero solo por heridas leves.

“La jornada estuvo tranquila, no hubo sobresaltos más allá de algún accidente con un corcho, intoxicaciones leves o un corte”, mencionó el médico a este medio y agregó que “todos los casos se trataron en el momento y no hubo necesidad de internaciones”.

Por otra parte, en el servicio de Quemados del Hospital Pediátrico no recibieron accidentados y se centraron únicamente en la atención de aquellos pacientes que ya estaban en internación. “No hubo ninguna internación a causa de pirotecnia, ni por otras causas. Están los que ya veníamos atendiendo, con quemaduras importantes que no se pueden tratar en consultorios externos”, comentó a El Litoral la jefa del área, Marta Vergara.

Conciencia

Varios de los médicos consultados coincidieron en que las campañas de concientización sobre el cuidado en los festejos de fin de año lograron incidir en que las guardias tengan poco trabajo en el último tiempo, más allá de que no sea una causa directa. Se trata de un cúmulo de acciones que terminan contribuyendo al bienestar de la sociedad, pero que deben intensificarse para que no pierdan su efecto.

“Hay una serie de pautas que se vienen remarcando respecto al manejo de la pirotecnia o la ingesta de bebidas alcohólicas, y creo que el poco trabajo que venimos teniendo es la recolección de los frutos de esa labor de concientización que se está haciendo desde hace mucho tiempo”, explicó Sotelo.

En ese sentido, Vergara coincidió en que “la concientización influye”, aunque dentro de “un conjunto de situaciones” entre las que enumeró “la ordenanza de pirotecnia cero con la que se observó menor venta en puestos callejeros; la situación económica” y el fomento de recomendaciones en redes sociales y medios de comunicación.