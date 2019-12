La búsqueda del “5”

Ya no es secreto que Boca está detrás del Renato Tapia, el multifuncional futbolista peruano quien tiene contrato con el Feyernoord de Holanda hasta mediados del próximo año.

Tapia es un buen futbolista, de techo aún por verse, por lo que la apuesta, impulsada por Juan Román Riquelme, y que tiene detrás a Jorge el “Patrón” Bermúdez, aparece como interesante.

Por su trayectoria, Tapia, puede desempeñarse tanto de volante cuanto de defensor central, pero por ejemplo en Holanda su mejor versión la ha escrito, digámoslo en jerga clásica, más como “6” que como “5”.

Metido atrás, resguardado, como parte de una línea de cuatro hecha y derecha, estructurada, Tapia destacó por su buen juego aéreo, su lectura de juego y su pase claro.

Claro que también puede jugar de mediocampista defensivo, y de hecho es otro rol que se corresponde con sus atributos, pero quien espere una máquina de combatir, poner suela y quitar podría llevarse una decepción.

Todavía con el solo arbitrio de Riquelme y sin que haya sido presentado el nuevo entrenador (se supone que Miguel Ángel Russo), no termina de quedar claro qué tipo de sustituto buscan para Iván Marcone, que fue de más a menos, y pese a ello habría que ver si a la hora de las sumas y las restas está en un rango inferior a Tapia.

Lo cierto es que desde Perú, directivos de la empresa que representa a Tapia (Agref) aseguraron que es imposible que el jugador abandone Europa.

“No sabemos de dónde ha salido esa información. A Renato solo le quedan seis meses más en Holanda para ser jugador comunitario y no quiere perder esa oportunidad”, reveló a Diario Exitosa de Perú, un representante de Agref.