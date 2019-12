Osella aseveró que desde el 2006 invirtió y gestionó el embellecimiento de edificios que son patrimonio histórico

Con el título “Nos preocupamos y ocupamos del patrimonio arquitectónico e histórico de Goya”, el intendente Ignacio Osella difundió un comunicado dirigido a la población en general.

“Frente a los continuos ataques de la asociación Proyecto Goya, quiero hacer algunas aclaraciones a la ciudadanía”, comenzó diciendo. Inmediatamente después agregó: “En cada escrito de esta asociación, de gente que mayoritariamente no vive en nuestra ciudad, se me describe como una especie de monstruo influyente y despiadado, que puede hacer todo: frenar leyes, sancionarlas, frenar decretos nacionales, modificar la opinión de la Comisión Nacional de Monumentos. Una especie de fenómeno dedicado al mal, me interesa entonces anclarles a todos lo que a este equipo de Gobierno le preocupa y ocupa”.

En el siguiente párrafo destacó que “desde el 2006, la Municipalidad de Goya invirtió y gestionó el embellecimiento de los edificios públicos y privados”. En este sentido, enumeró algunos casos: “La iglesia Catedral, la Afip, el ex Banco Hipotecario Nacional, Banco Nación, la Casa de la Cultura, la iglesia La Rotonda, el Registro Civil, el Club Social, la Escuela Graduada, entre otros”.

Luego, recordó que “reconstruimos y habilitamos el Teatro Municipal, que cuando llegamos a este último mandato estaba cerrado y destruido”. Sobre esto último planteó: “Si la Asociación Proyecto Goya quiere y puede conseguir recursos como dicen, le pido que colaboren con la ciudadanía para la compra del teatro”. Tras lo cual, añadió que “en estos días se terminó con la puesta en valor de la Estación del Ferrocarril. Pero además estamos terminando y reconstruyendo la Sociedad Italiana, obra gestionada por el diputado Pedro Cassani, la Escuela Normal, y la casa de la Ex Cámara Criminal sobre calle España”.

“Nos preocupa y ocupa el trabajo de los obreros de la construcción, esta industria que genera fuentes laborales para muchos goyanos”, acentuó Osella.

“Para finalizar quiero informar que las construcciones en altura fueron autorizadas en la gestión anterior, la del profesor Bassi (Gerardo). Luego cuando se estaban yendo, sobre tablas y sin debate previo, sancionaron la ordenanza que restringe las construcciones en altura”, manifestó el intendente goyano. A lo que después acotó que “nosotros a las instituciones le propusimos un debate serio y en base a eso se sancionó la ordenanza 2018, que es una norma que protege el patrimonio de nuestra ciudad. Esa es la norma que defendemos producto del acuerdo y consenso de las instituciones”.

“Seguiremos defendiendo el patrimonio arquitectónico e histórico de Goya, con hechos, no palabras”, concluyó el jefe comunal.