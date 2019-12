Aumento del boleto: ediles evaluarán los aportes de 23 participantes de la audiencia

Se cumplió ayer con la instancia de audiencia pública en el marco del posible aumento del boleto de colectivo. De los 31 inscriptos para expresar su postura, se presentaron 23 y la mayoría coincidió en los reclamos por la deficiente prestación del servicio y en poner énfasis en los millonarios subsidios que sostienen el sistema de transporte urbano de pasajeros. El paso siguiente quedará en manos de los concejales que podrán considerar estos aportes y realizar modificaciones al proyecto.

Desde las 8, los oradores tuvieron la oportunidad de expresarse sobre el incremento pretendido, en el marco de esta instancia participativa, no vinculante, realizada en el recinto del Concejo Deliberante capitalino.

Durante la audiencia que estuvo presidida por el vicepresidente primero del cuerpo, Julián Miranda Gallino, se respetó el tiempo estipulado por la Ordenanza 5345, por lo que todos los participantes hicieron uso de la palabra por un lapso de entre 5 y 10 minutos.

Participaron particulares y representantes de distintas entidades, e incluso el vocero de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Javier Harfuch, que defendió el pedido de elevar el boleto de $19 a $37.

Vale recordar que hay dos cálculos que se evalúan. El planteo de la Municipalidad que considera que debería subir a $30, mientras el sector empresarial, representado mayoritariamente por el grupo Ersa, reclama que la tarifa plana llegue casi al doble ($37).

Posturas

El Defensor de los Vecinos, Agustín Payes, participó como expositor, y presentó un informe técnico basado en un relevamiento presencial, compuesto de 554 encuestas, realizadas a usuarios del servicio de transporte público, en paradas clave de la ciudad, además de los numerosos reclamos recibidos en las oficinas del organismo.

Payes solicitó “suspender el aumento, hasta contemplar las nuevas medidas en políticas de subsidios, del gobierno nacional entrante”, en cuanto a las ciudades vecinas, “tanto Resistencia como Formosa, están llevando su boleto a $24, y $25, que contrasta notoriamente con los $30,98, que pide el municipio, y los $36,79 que piden las empresas”.

Respecto al informe presentado, Payes dijo que “el reclamo contínuo es sobre la frecuencia de las unidades”, y la queja que siempre se repite es que, “la gente no está en condiciones de soportar otro aumento del boleto, tampoco están dadas las pautas para aplicarlo”. Otro de los oradores fue el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Nelson Fernando Veas Oyarzo, que hizo especial hincapié en los subsidios que reciben los empresarios del sector, y señaló que recibieron este año casi 600 millones.

El dirigente de Libres del Sur y ex concejal, Gabriel Romero, también se refirió a los incumplimientos de parte de las firmas concesionarias del servicio, la difícil situación económica que atraviesan los usuarios y en coincidencia con lo señalado por Payes, consideró que se estaba apresurando un aumento cuando aún no se conoce la política de subsidios que instrumentará el Gobierno nacional a partir del 10 de diciembre.

Por su parte, la representantes de la Red de Derechos Humanos, Hilda Presman, fue aún más contundente y consideró “inmoral” el posible aumento en un contexto de crisis socioeconómica.

Los particulares, por su parte, apuntaron a las falencias del servicio. Volvieron a escucharse reclamos de vieja data, como más refugios, una mejora en las frecuencias y que no llega a todos los barrios.

Si bien la audiencia es de carácter no vinculante, todas las opiniones y propuestas realizadas durante la audiencia formarán parte de un informe que será analizado por los concejales en las Comisiones de Obras, Legislación y Hacienda.

Sólo falta que se convoque a extraordinarias y este será uno de los temas que, de seguro, formará parte del temario.