Histórica sanción del Código Procesal Penal

Se sancionó este año y por unanimidad la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, tras al menos 15 años de intentos de modificar el cuerpo normativo que data de 1971.

El gobernador Gustavo Valdés hizo referencia al acontecimiento: “Demoró y costó, pero los correntinos nos animamos a cambiar un Código por nosotros mismos. No fue en una intervención federal, no fue producto de otra cosa sino del resultado del debate entre legisladores”.

La referencia del Gobernador no es menor, ya que la Provincia nunca pudo reformar un código procesal, siempre lo hicieron las intervenciones o los gobiernos de facto.

El Gobierno buscó ahora los recursos necesarios para su implementación parcial en Paso de los Libres.