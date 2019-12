Congoja en el sector empresarial: murió el ex presidente de la Fecorr, Luis Malgor

Falleció ayer el ex presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Luis Malgor, generando una gran congoja entre sus familiares, amigos y el sector al que representó como titular entre 2016 y 2018. Sus restos son velados hasta las 9.30 en la Empresa Salom (San Juan y Rivadavia), y las 10 partirán al cementerio Parque Jardín (detrás del San Juan Bautista).

Contador de profesión, Malgor también fue tesorero en Fecorr, durante la gestión de Fernando Méndez. Además, era propietario de la firma de aberturas metálicas “Acusiel”.

“Luis Malgor fue conocido no sólo por su calidad como persona, sino además porque era un hombre de valores y de principios, a los que agregaba una capacidad de trabajo perseverante”, destacaron desde la Fecorr mediante un comunicado. “Fue una persona de acción que aportó su convicción y trabajó en la defensa de los intereses empresariales y de su entrañable Fecorr”, indicaron; y agregaron que “por estas consideraciones, seguramente, varias generaciones de empresarios y emprendedores lo recordarán largamente”.

Sus familiares y amigos también optaron por las palabras escritas para homenajearlo. Ayer hicieron llegar a la Redacción de El Litoral un escrito en el que ponderaron a Luis como “un hombre activo, una persona de acción, capaz no sólo de gestionar su empresa con éxito y determinación, sino también de aportar esos atributos propios a la defensa de los intereses empresariales y a su entrañable Corrientes”.

Además, señalaron que “dio todo lo que pudo para lograr los objetivos que se fue trazando a lo largo de su paso por la actividad gremial empresaria. Tiempo, dinero, pasión, pero sobre todo brindó sus profundas convicciones y las puso al servicio de una comunidad de amigos con una visión compartida”. “Fue perseverante, sabía que nada se puede conseguir sin esfuerzo, pero al mismo tiempo que esa decisión de trabajar debía venir de la mano de una disciplina férrea que permitiera alcanzar diversas metas de corto plazo que contribuyeran a conseguir objetivos superiores”, añadieron.

Para el final, el texto describe a Malgor como “un hombre de valores, de principios”. “Sabía lidiar con la adversidad y sus amigos lo sabemos porque él lo ha demostrado en cuanta oportunidad ha tenido. Inteligente a la hora de pensar alternativas, audaz para superar obstáculos y obstinado para dar cada batalla. Se fue de este mundo, pero aquí quedó, entre nosotros, los que trabajamos con él y compartimos tantos momentos, lo más importante que un ser humano puede dejar a sus semejantes, un enorme legado, múltiples enseñanzas que seguiremos disfrutando y seguramente apelando a esa impronta tan propia de su estilo que todos recordaremos. Se fue uno de nosotros, hoy lo lloramos, pero lo recordaremos por siempre. Hasta pronto, Luis. Tus amigos de Fecorr”, concluyeron.