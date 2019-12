Declaró Miriam Jara y acusó a Lorena Encina de haber asesinado a Tichellio

Sorpresiva y contundente fue la declaración de Miriam Jara (32), quien acusó directamente a quien fuera su amante de haber matado al agente penitenciario Gabriel Tichellio.

Lorena Encina (28) permaneció en silencio durante todo el debate.

“Lorena mató a su marido. Yo la ayudé a mover el cuerpo, pero yo no lo maté”, afirmó Jara.

Dio detalles sobre cómo movieron el cuerpo: “Era pesado”, y precisó que ella estaba escondida en la casa, escuchando como discutían, hasta que luego lo vio a Tichellio ya sin vida.

Relató que después del deceso, limpiaron la sangre con un trapo de piso, lo mismo hicieron con el mazo con el que lo asesinaron y que Encinas “se puso un guante para limpiar todo”. “Movimos el cuerpo envuelto en una frazada del baño hasta la puerta de la casa, pero no podíamos subirlo al auto porque era muy pesado”, añadió. “Yo lo agarré de los hombros y ella de los pies. Subimos el cuerpo a la camioneta como pudimos”, describió.

También explicó que “cuando dejamos el auto me dijo que lo íbamos a hacer parecer un robo, (Lorena) sacó todas las cosas de valor y dio vuelta todo lo que había adentro”. “La frazada con sangre la guardamos en la misma bolsa con la que tapamos su cabeza”, recordó y manifestó que “luego caminamos hasta el barrio Montaña y tomamos el colectivo”. El tribunal no hizo ninguna pregunta, sólo se limitó a escuchar el relato.

Anteriormente, Romina Tichellio, hermana de la víctima, y un vecino llamado Horacio Azula, también declararon ante el TOP aportando información importante.

Por su parte, Romina Tichellio comentó cómo fue el proceso de buscar a su hermano, a quien creía desaparecido hasta enterarse de lo sucedido.

La próxima audiencia se hará el próximo miércoles 11 y los alegatos, el 17 de diciembre.

Hermindo González, abogado querellante de la familia de la víctima, opinó sobre la declaración de Miriam Jara y afirmó que se trató de “un relato amañado y poco creíble”.