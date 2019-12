Habrá competencia y cierre musical

En esta novena edición del festival habrá tres secciones en competencia: “Competencia de colegios secundarios”, “Competencia Universitaria” y la “Competencia oficial”.

La programación de hoy estará integrada por cortos de los colegios secundarios. El cierre musical será con Lucas Segovia, como parte del apoyo que recibe el festival de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic).

A las 20, “Desaparición de los montes chaqueños”. Un documental que trata la problemática de la deforestación en el Chaco. Los entrevistados nos cuentan sobre los agrotóxicos, las consecuencias en la salud de los pobladores y la alternativa de la agroecología.

A las 20.30, “Resiliencia”, sobre personas que tienen la capacidad de superar situaciones traumáticas en forma positiva.

En tanto, a las 20.25, “Pe’elec”. Tres amigos caminan por las vías del tren, uno de ellos va contando una historia sobre lo que pasaba donde vivía, otro dice que es mentira, no le cree. Una noche, estando con otros amigos pasarán cosas que no puede explicar. En tanto, a las 20.30, “Más Fut, Menos Tech”. La final del torneo del barrio se acerca, un grupo de jóvenes debe intentar recuperar al capitán de su equipo para no ser descalificados.

A las 20.40, “Agua es vida”. En este documental, alumnos de la Epes Nº 68 del barrio Luján de la Ciudad de Formosa muestran cómo el agua atraviesa cada momento de nuestras vidas a partir de la realización de un trabajo interdisciplinar donde se conjugan distintas miradas y obtienen resultados que los dividen.

A las 21, “La fábrica”. Mateo y Lucas se ratean de una clase de historia y luego de comprar algo para tomar deciden entrar a una fábrica abandonada. Una vez dentro, sienten una presencia muy mala, ven cosas perturbadoras y salen corriendo. Estando juntos en la casa de Mateo, investigan sobre lo que pasó en la fábrica, pero escuchan un ruido.

A las 21.10, “Alguien un poco distinto”. En una casa, una mujer está sentada en el piso con su marido al lado, violento y alcohólico. Su niño, escondido debajo de la mesa, se proyecta siendo adulto: está a punto de pegar a su compañera, cuando el tiempo se detiene. Su hija llora y lo incita a mirarse al espejo.

A las 21.20, “Tiempo de ser madre”, el documental cuenta la experiencia de una ex alumna y madre, Raquel López, graduada gracias a contar con un jardín maternal en la Uegp Nº 72, único establecimiento con esta posibilidad en Fontana. Docentes y la directora comparten sus experiencias.

A las 21.35, “Topa Ky’a”, sobre una joven que descubre que la enfermedad de su padre es por los residuos acumulados en su barrio e inicia una campaña de limpieza.

A las 21.40, “Tras la pantalla”, sobre Xiomara (13), que comienza una amistad en Facebook con un niño introvertido llamado Ponylu. Luego de varias conversaciones él la invita a su casa. Llegado el día, ella va a su encuentro pero no la atiende nadie. Decepcionada, vuelve a su casa y escucha en las noticias algo perturbador.

A las 21.50 , “La cita”. Eva y Lorenzo se conocen a través de Whatsapp y concretan una cita para verse personalmente. La noche del encuentro, Lorenzo va a una discoteca con sus amigos. Cuando sale, él decide manejar a pesar de haber bebido demasiado. Eva camina por la vereda, luego de su trabajo, mirando su celular. La vida los reúne de manera fatal.

A las 22, “Plantando un futuro”. Un niño camina en un espacio verde completamente vacío y se le ocurre una idea con la cual pretende cambiar esta situación. Otros niños se suman para ayudarlo a plantar un pequeño árbol. Al pasar el tiempo, el arbolito llega a ser un gran árbol. Aparecen más árboles que van creciendo y el lugar se transforma en un gran bosque.

A las 22.10, “Somos, estamos y seguimos”, sobre la comunidad moqoit “El Pastoril”, con 4000 habitantes y situada a 7 km de Villa Angela. Las tierras que fueron entregadas hace más de 90 años ya estaban habitadas por este pueblo. Referentes y docentes nativos de la comunidad reflexionan acerca de “la interculturalidad” y su aplicación cotidiana.

A las 22.20, “Buscando un cambio”. Una joven se cuestiona la idea de aceptar la oferta de su compañera para hacer plagio en un trabajo práctico.

A las 22.30, “Votación electrónica”; y a las 22.45 “Pez gordo”, sobre Abel y César, uno remisero y el otro vendedor de bicicletas, quienes aprovechan el fin de semana para ir de pesca. Sin querer enganchan un paquete que flotaba en el río Paraná, amarrados a unos camalotes, con 80 kilos de marihuana.

Desesperados, no saben qué hacer con el paquete. César insiste en deshacerse cuanto antes, pero Abel ve que es una oportunidad para resolver sus problemas económicos. Deciden entrar en un mundo peligroso y siniestro que desconocen para vender la “mercadería”.