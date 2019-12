La yerba mate, un producto regional donde Corrientes tiene todavía mucho para crecer

El sábado pasado, 30 de noviembre, se celebró en la Argentina el Día Nacional del Mate, considerada la infusión nacional, y un producto que está presente en el 98% de los hogares del país. En Corrientes se encuentran las dos industrias yerbateras más importantes de la Argentina, que procesan más de 7,5 millones de kilos mensuales del producto, con un techo productivo que todavía está muy lejos de alcanzar.

En un año donde el clima acompañó y también el mercado, dado que hay mucha demanda por hoja verde, la producción de yerba mate en nuestro país se encuentra cerca de alcanzar la cosecha récord de 2016, que había sido de 820 millones de kilos de hoja verde. Sin embargo, el contexto es mejor que hace tres campañas, dado que en aquel momento hubo una sobreoferta de materia prima, lo que derivó en algunos problemas a la hora de comercializar.

Transitando las últimas semanas de 2019, la demanda por hoja verde está muy firme por parte de las empresas, que incluso en algunos lugares están pagando por encima de los $15,25 por kilo, precio oficial acordado por los integrantes de la cadena yerbatera, en la última sesión de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“En 2018 y 2019 se lograron conquistar nuevos mercados y fortalecer los existentes en el exterior. Este año vamos a estar en 820 millones de kilos de hoja verde, con la diferencia que la demanda está sostenida, hoy no sobra materia prima, las industrias están con cierta urgencia de no quedarse sin stock, no por un tema de especulación de precios, sino porque hoy manda la demanda, y eso para el productor y el industrial es bueno”, resumió Esteban Fridlmeier, director en el Inym por la provincia de Corrientes.

En este aspecto, el referente del sector consideró que “a pesar de la crisis económica, no podemos decir que hayamos sentido caída del consumo. Hay épocas del año que son de mayor venta que otras. Pero la gente no deja de tomar mate aunque haya crisis. Por ahí se resignarán otras cosas, pero el mate está presente en todo momento”. Y en este aspecto, estudios de consumo realizados por el organismo señalan que la yerba mate se encuentra en el 98% de los hogares argentinos.

No obstante, Fridlmeier admitió que “hoy la yerba no es barata”, aunque señaló que “producir un paquete de yerba tampoco es barato”. Sobre esta cuestión, sostuvo que “producir cumpliendo con los deberes, amerita que los consumidores tengamos que pagar un costo de producción y que permita que los productores no pasen necesidades”.

El dirigente y referente de la Cooperativa Liebig, ubicada en la localidad homónima, consideró que “el año ha sido bueno, no alcanzamos los niveles de 2006, pero fue un año bueno”, aunque también consideró que la producción de la provincia no alcanza para abastecer a las industrias que tiene Corrientes. “Tenemos que abastecernos con el 60% de la materia prima de Misiones, para abastecernos y mantener el equilibrio de producción y sabor”, explicó Fridlmeier.

En este aspecto, cabe señalar que Corrientes tiene los dos molinos yerbateros más importantes del país: Establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro, y Cooperativa Liebig, en esa localidad, que elaboran y envasan alrededor de 7,5 millones de kilos de yerba mate por mes.

“Las Marías siempre fue líder, y es el primer establecimiento a nivel mundial; y en el caso de Liebig fue creciendo y desde el año pasado estamos en el segundo lugar a nivel nacional”, comentó Fridlmeier. “Para nosotros es un honor y un orgullo haber alcanzado esta producción. Se lo debemos a los productores socios y a los consumidores que nos eligen”, comentó el productor y dirigente yerbatero.

Crecimiento

Sobre las posibilidades de crecimiento de la producción yerbatera a nivel provincial, Fridlmeier consideró que Corrientes tiene mucha capacidad de crecimiento, pero limitada a la disponibilidad de tierras para desarrollar nuevos yerbales.

“La producción tiene mucha capacidad de crecimiento, pero lograr un yerbal es una inversión alta que hay que afrontar. Tenemos muchos productores pequeños en colonias, donde el limitante es no disponer de más tierras”, explicó el dirigente.

El director del Inym explicó que en los últimos años algunos de los establecimientos más grandes hicieron acuerdos con empresas yerbateras, para cultivar algunas hectáreas e incorporarlas a la producción, porque hoy es insuficiente respecto a lo que necesitan los molinos de la provincia.