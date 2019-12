Pérez y De la Cruz volverán a la titularidad frente a San Lorenzo

Los mediocampistas titulares de River Plate, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, fueron exigidos ayer con pelota en espacios reducidos en una práctica intensa, y volverán a la titularidad el domingo en el clásico ante San Lorenzo, por la decimosexta fecha de la Superliga.

El mendocino Pérez, con una molestia en la rodilla derecha, y el uruguayo De la Cruz, con problemas en el tobillo izquierdo, habían estado ausentes frente a Newell’s el sábado pasado. Pero luego de recibir el alta médica, hace 24 horas, el técnico Marcelo Gallardo los preparó para recibir al Ciclón el domingo a las 21.45 en el estadio Monumental.

Enzo Pérez iría en lugar de Leonardo Ponzio y De la Cruz podría jugar por Ignacio Fernández, quien sufre un desgarro, y buscará llegar a la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 13 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

La otra duda es quién jugará en el lateral izquierdo, ya que Milton Casco con una distensión en el isquiotibial fue reemplazado por Fabricio Angileri el fin de semana pasado, y como no tuvo un buen partido podría jugar Paulo Díaz, tal como sucedió contra Flamengo en la final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, el colombiano “Juanfer” Quintero, que aún no fue titular en lo que va del semestre tras recuperarse de la operación de la lesión de ligamento, es otro de los jugadores que podría estar frente a San Lorenzo en lugar de Julián Alvarez.

De este modo los 11 para jugar ante San Lorenzo podrían ser: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Díaz o Angileri; De la Cruz, Pérez, Exequiel Palacios y Alvarez o Quintero; Rafael Borré y Matías Suárez.

El partido ante San Lorenzo es clave, porque un triunfo de River lo hace depender de sí mismo para ser puntero de la Superliga en el 2020, cuando se reinicie la competencia, con el partido postergado de la fecha 14 ante Independiente, que se jugará el 18 de enero en el Monumental.

También necesita ganar la Copa Argentina, porque de lograrlo se evita acumular partidos en el inicio del año que viene al ir directo a la zona de grupos de la Copa Libertadores, sin necesidad de pasar por los enfrentamientos de repechaje de los que por ahora depende para estar en esta competencia.

Por otra parte, trascendió que el pase de Palacios al Bayern Leverkussen no está cerrado, ya que desde la dirigencia se analizan otras dos ofertas desde Europa que podría cambiar el destino del mediocampista tucumano, que ya tomó la decisión de emigrar a fin de año.

En otro orden de cosas, la dirigencia prepara para el domingo, luego del partido ante San Lorenzo cuando a la medianoche sea 9 de diciembre, los festejos del primer aniversario de la final de la Copa Libertadores ganada en Madrid a Boca.

En la oportunidad, a las 0.30 comenzará una fiesta que va a incluir la presencia del “Pity” Gonzalo Martínez y su corrida histórica en el tercer gol de aquella recordada final que River ganó por 3 a 1.