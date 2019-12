Colectivos: por dos horas no circularon ayer las unidades

Y la historia se volvió a repetir ante la falta de pago de los salarios del mes de noviembre, los trabajadores ayer se reunieron en asamblea en el puerto local y luego de dos horas el dinero comenzó a acreditarse en las cuentas correspondientes, pero la medida de fuerza volvió a afectar a miles de usuarios ya que las unidades no circularon en horario pico.

Promediando las 11 de ayer las unidades del servicio de transporte dejaron de circular ya que los choferes se congregaron en el puerto local para determinar medidas en asamblea ante la falta de pago de los haberes del mes de noviembre, complicando el tránsito en las zonas aledañas como así también al concretarse la medida de fuerza en horario pico miles de usuarios resultaron afectados y debieron esperar por casi dos horas para el restablecimiento del servicio de transporte.

“Ellos no depositaron el dinero y entonces nos reunimos en asamblea, lamentablemente esta situación se repite hace unos meses y no entendemos los motivos. Siempre hay excusas por las demoras en los depósitos”, informaron a El Litoral desde el sector de los trabajadores de Ersa.

En tanto, las unidades 110 y 101 tampoco circularon ante la falta de pago y en este contexto, El Litoral dialogó con Roberto Baez sobre la situación y dijo que “pasado el mediodía el servicio se restableció con normalidad, ya que los depósitos comenzaron a impactar en las cuentas”.

Se debe señalar que a la medida de fuerza también se sumaron las unidades del 904 de una de las empresas que presta el servicio interprovincial Chaco-Corrientes ya que los choferes estaban en la misma situación.

Finalmente promediando las 13 el servicio comenzó a normalizarse en la ciudad.