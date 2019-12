Inauguraron una estación de servicio con prestación full

n un importante acto, en la noche del jueves, se inauguró una nueva estación de servicios “YPF Full” ubicada en Río Juramento e Independencia. Es la primera en la ciudad que cuenta con el nuevo formato ofreciendo a sus clientes un espacio de encuentro, con una gran variedad de productos, comidas y excelente cafetería.

La inauguración de la estación de servicio “YPF Full” se realizó en la noche del jueves y contó con la presencia del gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, el intendente Eduardo Tassano, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, funcionarios y legisladores provinciales.

Tras la proyección de un video institucional que reflejó el trabajo que implicó la concreción del emprendimiento en la ciudad y la bendición de las instalaciones, el empresario local Oscar Riera señaló que “tengo el orgullo de poder estar empezando mi primera actividad comercial, teniendo a mi hijo como socio lo que para cualquier padre es algo muy especial. Pero no tendría nada de lo que tengo si no hubiera sido por mi padre que nos marcó el camino y nos trasmitió el espíritu del trabajo y el compromiso de seguir creciendo”.

Posteriormente y en diálogo con El Litoral, Riera ponderó el emprendimiento y dijo que “esta estación de servicios que estamos inaugurando es la primera en la ciudad que cuenta con la nueva imagen, es decir con el nuevo formato full que ofrece a los clientes un espacio de encuentro, con una gran variedad de productos, comidas y cafetería”.

“La playa cuenta con cinco islas y los diferentes servicios serán prestados por 20 personas que hacen turno rotativos, porque todos saben que una estación de servicio arranca y no para más”, detalló.

Mientras que en referencia a la situación económica del país y los últimos incrementos en materia de combustible comentó que “es un tema complejo, aún cuando en este momento todavía las petroleras no han llevado los precios a donde dicen que tendrían que estar. Tuvimos una fuerte devaluación del dolar y tras el incremento del último fin de semana se prevé que podría existir uno más, antes de que finalice el año”.

“No obstante, somos muy conscientes de que estos precios son los que mueven a la economía, pero creo que a pesar de la situación esto es un servicio para la gente y hoy estamos en una etapa de innovaciones para estar a la vanguardia de todo lo que sea energía eólica, solar. Nosotros nos estamos planteando la instalación de paneles solares en los techos, ya que hay que acomodarse a las nuevas épocas y la verdad es que nunca es un buen tiempo para invertir siempre parece que hay nubarrones, pero uno no debe quedarse quieto”.

Mientras que por su parte, el gobernador de la provincia Gustavo Valdés destacó que el proyecto se concrete en Corrientes y dijo “nos llena de orgullo poder estar en esta inauguración que implicó una importante inversión de los empresarios y también por parte de YPF, que es una enorme industria nacional que tiene un potencial enorme”.

“Debemos creer que los argentinos tenemos todavía la oportunidad de soñar con la posibilidad de autoabastecimiento en materia de combustible y que con el Estado, también es posible generar compañías que sean eficientes, que puedan tener redes de estaciones de combustibles y que sean capaces de competir con cualquier compañía del mundo”, ponderó.

“Creo que Argentina tiene un potencial inmenso. Felicitaciones a YPF porque inversiones como esta en Corrientes la necesitamos. También desearles el mayor de los éxitos al sector empresarial con quienes dialogaremos sobre la distribución y sobre la necesidad de dotar de infraestructura nuestros puertos, para que puedan tener la provisión de combustible a orillas del río Paraná”, concluyó el mandatario provincial.

Y en este mismo sentido, el intendente Eduardo Tassano indicó que “es posible pensar en una Corrientes diferente, en una provincia que ya está encaminada con nuevos proyectos hoteleros, hemos facilitado todos los trámites en materia de habilitación comercial y seguimos conversando con muchos empresarios que quieren invertir y es para nosotros una gran satisfacción cuando alguien decide emprender y salir adelante”.

Minutos después, las emociones afloraron al descubrirse una placa en homenaje a don Tulio, momento que se llevó todos los aplausos que prosiguieron cuando Juan Cruz Riera estreno el surtidor de una las islas que conforman hoy la nueva estación de servicio YPF Full.