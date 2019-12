La medicalización de la infancia

Por Carlos Lezcano

Especial para El Litoral

Por Natalia Blengino

Especial para El Litoral

Corría la década del 70 y aparecía en la escena nacional un médico pediatra que cambió para siempre la manera de entender la pediatría, incluyendo en su disciplina la posibilidad de pensar las “enfermedades de los niños” como efectos de los modos de crianza, y enfatizó nuevos términos como ser “enfermedades de familia”, lo que incluía a padres en el padecimiento del niño. Esta concepción revolucionaria implicaba la reflexión sobre el papel de la crianza y la parentalidad en las somatizaciones de los hijos.

Hablar de Florencio Escardó es hacer historia para encontrarnos con el primer médico que proclamó una lucha contra las nursery y pretendía que los bebés no sean separados de sus madres al nacer, fomentando la importancia del contacto madre-hijo.

Salió de la comodidad del consultorio para encontrarse con la realidad, y desde estos contactos fue capaz de hacer accesible el academicismo de la época y fomentar el diálogo de lo científico con lo cotidiano. Realizó publicaciones en revistas de la época que indudablemente marcaron nuevos modos de “criar”. Consideraba que el miedo y el abandono enferman mucho más que los virus y las bacterias, y que el juego es una función vital para los niños, como la respiración y la nutrición. También criticó la falta de previsión en el sistema de salud de nuestro país, ajeno a las necesidades reales de la población. En este sentido decía: “La formación de médicos en Argentina nunca respondió ni a la necesidad, ni a la estructura. Los médicos elegimos una especialidad y nos recibimos sin un compromiso de las urgencias del medio donde después vamos a ejercer. Estamos desvinculados de los apremios sociales. Nunca hubo un estudio sobre qué clase de médicos son necesarios en un lugar y cuáles sobran. Es como vender autos sin que haya caminos”.

En este autor se basa la investigación de Cecilia Rustoyburu (Mar del Plata), quien se interesó por el valor histórico de los aportes de este reconocido médico.

Fruto de la investigación nació el libro “La medicalización de la infancia” (Biblos), para ayudarnos como sociedad a pensar en los procesos de crianza que han formado parte de nuestra propia identidad.

—¿Cómo surgió esto, Cecilia?

—Soy de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del Conicet, pero esto empezó cuando estaba escribiendo mi tesis, empezando a pensar mi proyecto de investigación, hace unos años.

Junto al grupo de investigación estábamos pensando el marco del proyecto, sobre la transformación en las relaciones familiares y, en particular, quería trabajar la transformación sobre la idea de la infancia y la crianza en la Argentina en la década del 60.

Cuando empecé a indagar sobre cuáles habían sido los actores principales que habían intervenido en ese proceso de transformación, la figura del pediatra Florencio Escardó era una figura relevante; lo mismo Eva Giberti -que en ese momento era su pareja, su esposa, con la “Escuela para padres”-. Así fue surgiendo la idea.

—Generalmente, el tema de la medicalización es muy abordado desde la psicología, el psicoanálisis y lo que resultó interesante, justamente, es esta mirada desde lo social y lo histórico. ¿Hubo un antes y un después en la historia de la crianza, con las propuestas o los consejos de Florencio Escardó?

—Sí, claro. Mi libro tiene el título de “La medicalización en la infancia” y no remite a un período histórico, que podría haber sido 1940-1975, pero es un poco adrede, un poco para invitar a pensar eso que hoy entendemos como medicalización de la infancia, que se suele asociarse a la psicología y hoy también a la psiquiatría y a esa influencia que tiene el pensamiento psiquiátrico en torno a las etiquetas. Los chicos que son muy hiperactivos, difícil de atención y un montón de etiquetas, y también medicamentos para intervenir sobre la conducta de los chicos.

Argentina es uno de los países del mundo de mayor importación de “Ritalin”, por ejemplo.

La influencia de la psicología, de la psiquiatría, acá es bastante relevante.

Pensando históricamente, esto hace unos días estábamos pensando en la Universidad General Sarmiento, en “Los polvorines”, con otra colega que investigó con el período anterior, y pensábamos ese proceso, como decíamos en el siglo XIX, de la medicalización de la infancia; pensado más en clave más tradicional -de la policultura en las primeras décadas- y, en particular, el antes y el después que introduce Escardó es porque él pensó esto desde una perspectiva de la pediatría psicosomática, que implica entender que hay algunas enfermedades que pueden ser interpretadas como físicas, que pudieron ser provocadas por algún problema psicológico, en particular. Escardó lo que planteaba es que a veces surgen conflictos familiares o disfuncionamientos en las familias, cuando alguno de la familia no cumplía el rol esperado de acuerdo a lo que decía la sociología funcionalista y la psicología; eso se podría traducir en la enfermedad de un niño, que se podía leer -por ejemplo- un niño asmático era producido porque su madre era muy sobreprotectora o un clima de muchos nervios y uso de violencia en la familia en el consultorio, se podía leer porque el niño solía tener angina.

—Claro, actualmente creo que lo conocemos también como enfermedades de familia.

—Exacto. Ese concepto es un concepto introducido por Florencio Escardó, que es un concepto interesante para pensar la medicina no como una ciencia estrictamente pensando en lo biológico -virus, microbios, bacterias, órganos-, sino como la medicina a partir de lo social, porque él está pensando como que los síntomas, la enfermedad, no tienen que ver con un microbio, con una bacteria o con algo orgánico, sino como algo que pasa en la cultura, que pasa en la sociedad.

—Lo cual permite una lectura un poco ambigua, a veces, con un posicionamiento en el sentido: “no les hagas esto a tus hijos”, “no le haga esto a sus hijas”. Es interesante como se juega con eso todo el tiempo; está muy bueno porque se rompió un poco esa dicotomía, que era como que de repente la medicina y la pediatría se encargaban solamente del cuerpo, del soma, y que por otro lado quedaba afuera todo lo social, lo cultural y lo psicológico. Como que esta mirada aporta eso, ¿no? Como una cuestión de que no son fenómenos separados.

—Exacto. “No les hagas esto a tus hijos”; pero en una columna que tenía Florencio Escardó en una revista que se llamaba “Vuelve”, esa revista era un clásico norteamericano y acá es como que traducida se resignificaba, pero que recomendaba películas. También traía otras notas, como que estaba dirigido a un público femenino y traía notas que tenían que ver con las medicinas y con la crianza.

La columna de Escardó se llamaba “No les hagas esto a tus hijos”, y en cada número aconsejaba algo diferente. Pero era “no les hagas esto a tus hijos”,“no lo acompañe a la escuela”, “no le haga esto a sus hijos”, “no lo abrigue demasiado”, “no les hagas esto a tus hijos”, “no les satisfaga los derechos, los caprichos”.

—Corrientemente decimos que los niños no vienen con un manual de instrucciones, pero esa columna era como el manual de instrucciones para ser padres. Ahora, ¿qué pasaba con la angustia cuando uno no podía?

—Hay algunos casos sobre esto, es muy difícil a veces porque para llegar a tener el testimonio de la persona que recibía estos consejos, ¿no? ¿Cómo hacían los pacientes de Escardó, la gente que leía los libros, o quien asistía a sus conferencias? ¿Qué le pasaba cuando escuchaba eso? Si lo podía aplicar, si no lo podía aplicar.

No hay registro de esas situaciones. Sí hay, y que lo trabajó la historiadora Isabella Cosse de la UBA, que logró analizar y acceder a ese material, las preguntas y las consultas que le hacía la gente que asistía a las conferencias de Escardó y Eva Giberti.

Eva Giberti lo tiene guardado y en algún momento lo pudo ver Isabella Cosse y publicó alguna vez un artículo. Lo que se veía era mucho desconcierto, muchas dudas. Era un ideal tan imposible de cumplir, porque implicaba un modelo de familia muy tradicional, de mamá-papá cumpliendo los roles clásicos.

Padre proveedor, que podía imponer su poder, pero un poder que -de acuerdo a Escardó- no debía estar basado en el castigo ni en el autoritarismo; tenía que lograr dominar la voluntad de un niño, reivindicar al mismo tiempo, apoyar la espontaneidad y la particularidad de ese niño, pero sin ser autoritario.

Una madre que tenía que participar de la vida social, educar -en la década del 60-, en la salida de los cargos laborales, a la universidad, a un nivel terciario. Una mujer que participaba de esa vida social, que debía tener hijos -porque todavía no era pensada como una opción la maternidad-, no quiere que sea sobreprotectora pero tampoco lo tenía que descuidar. Eran preceptos que transmitía…

—¡Qué difícil!

—Muy difícil, casi imposible.

—¿Quién era Florencio Escardó?

—Escardó fue un médico que nació en 1904 y murió en 1992. El nació en Mendoza, se formó en Buenos Aires. Desde muy joven, como médico, supo vincularse con los médicos pediatras famosos en el país, los que tienen nombre de hospitales en Buenos Aires: Garrahan, Acuña, Fernández. El supo formar parte como de esa elite de la medicina en ese momento. Fue también un militante o participaba del Partido Socialista. Un médico muy reconocido. Tenía a cargo la segunda cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires, la sala 17 del Hospital de Niño.

En algún momento fue secretario de la Sociedad de Pediatría. Ocupó cargos relevantes dentro del campo médico. Es conocido por eso, pero también porque fue alguien clave en los medios de comunicación. Había -en la década del 60- un programa que se llamaba “Buenas tardes, mucho gusto”, donde él participaba ahí como médico dando consejos al estilo Borocotó o Socolinsky, que estaba de moda en la década del 80. También había otro programa que se llamaba “Tribunal de apelación”, que mucha gente todavía lo recuerda, donde la gente iba; era ficcionado. Por ejemplo, iba una señora y un señor y presentaba un caso, un conflicto familiar y ahí había un médico que era Escardó, una psicóloga -Eva Giberti- y un abogado, y le resolvían la situación, el problema. Escardó publicaba en todas las revistas femeninas “Para ti”, en “Claudia”. Era muy conocido.

—C.L.: Además era un personaje muy llamativo porque usaba moño, aparecía en la tele, era mediático, para usar una palabra actual.

—Claro y además porque no sólo escribía sobre crianza. Todas las semanas publicaba en el diario La Nación una columna que firmaba Piolin de Macramé hasta casi cuando falleció; publicaba notas que tenían que ver con la movida cultural de Buenos Aires, la Amia, y lo hacía también como Juan de Garay u otros seudónimos.

—¿Y cómo hacía para lograr ese equilibrio? Porque a veces cuando una persona que viene del ámbito de la ciencia tiene un lugar más mediático y pareciera que pierde ese academicismo... ¿El pudo hacer que conviva todo, academicismo y lo mediático? ¿O de repente tuvo momentos en los cuales la misma sociedad de pediatría como que lo miraba de una manera diferente, o siempre pudo convivir?

—Eso es interesante. Porque en las primeras décadas o cuando él escribía con pseudónimo en la revista El Hogar, en la década del 30, el 40, él era prestigioso en el campo médico, pero después, en la década del 60, cuando es que se ve inversamente proporcional, de la misma manera que cuando él va adquiriendo mucha popularidad en medios de comunicación y se convierte en un médico famoso y dice que la gente iba y hacía colas en el hospital para poder acceder y ser atendido en la “sala 17” del hospital, porque lo conocían por los medios. Pero al mismo tiempo, al interior de la Sociedad de Pediatría pierde prestigio.

—¿Cómo ves todo lo que tiene que ver con la crianza en la actualidad, con la parentalidad? ¿Cómo lo pensás?

—Hoy justo no trabajo tanto el presente referido a la crianza; sí otros temas que tienen que ver con cómo las mujeres se posicionan en el discurso médico.

Hablando con una colega, antropóloga de la Universidad de la Plata que está trabajando este tema del presente en los centros de salud, y lo que se sabe es que hoy lo que suele suceder es que las madres se informan más y también están circulando muchos otros saberes de la medicina alternativa, también de la endopediatría, muy nombraba, y muchas teorías que tienen que ver con la medicina y otras veces con otro tipo de medicina. Sin embargo, el saber médico hegemónico y la medicina tradicional muchas veces no se contradice con lo que las madres decimos, no sé si se entiende. Pero se tiene mucho acceso a información, la discuten pero no toman decisiones contrarias a esa medicina. Lo que se ve es que sigue teniendo influencia la medicina; inclusive, los estudios de esos pacientes informados, los que buscan informaciones por internet, quienes trabajan sobre esas cuestiones, lo que ven es que la gente ve mucha información, busca en Google sobre cualquier tipo de problema de salud, pero luego, la información más confiable, o lo que le parece más confiable por internet, es la información que le dan los médicos.

La figura del médico o el pediatra sigue teniendo relevancia.

—Lo bueno es que hoy hay más posibilidades al acceso de información. En la época de Escardó, el libro de Escardó o las columnas, o las revistas, sólo llegaban a determinados sectores de la población.

—Determinadas ciudades también, porque yo estoy hablando de Mar del Plata.

Acordémonos que en la década del 60 la circulación de las revistas o la circulación de la televisión solamente estaban en algunas ciudades y un ratito, y las revistas también, llegaban a las grandes ciudades.

En algunas ciudades como en Mar del Plata -por ejemplo- había una escuela para padres y hubo experiencia de transformaciones en los hospitales, pero a otras provincias no llegó o llegó más tarde o aún hoy no llega.

—¿Cuál o cuáles son los puntos más difíciles de trabajar en el libro? ¿Qué develaste que no sabías?

—Lo más difícil es que, los que vinimos de historia y de las ciencias sociales (yo hice un doctorado en ciencias sociales) no tenemos entrenamiento en la lectura de fuentes de las ciencias médicas, leer sobre artículos científicos sobre medicina implica un trabajo extra. Me voy enterando del funcionamiento del cuerpo, de las glándulas, de los órganos y cómo están leyendo las causas de las enfermedades.

Tuve que trabajar mucho en eso y seguramente quien trabaja en justicia se tiene que familiarizar con el objeto de estudio para poder interpretarlo, pero trabajar con fuentes médicas implica todo un ejercicio, como poder interpretar y poder leer como entre líneas.

Actualmente trabajo con hormonas, tengo lecturas a veces sobre las hormonas en el cuerpo, por detrás hay una lectura de las formas que se piensan las relaciones de género, la sexualidad, la cultura, poder ir a contrapelo de esas fuentes. Creo que lo más difícil en la tesis y después también para hacer el libro, es poder transmitir lo que uno estudió, desde un lenguaje que puede hacerlo ameno para el lector y que pueda…

—Un trabajo con el editor...

—Más de divulgación, claro, con el editor del libro. Creo que sí, pero creo que a mi tesis y el libro lo que aporta es como haber podido utilizar ese proceso de la década del 60, que fue más cultural de las familias en relación con una transformación del mundo de la ciencia, en el mundo de la ciencia médica.