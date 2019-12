El ministro de Hacienda va a la Legislatura por el Presupuesto 2020

La Legislatura recibiría mañana al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, para avanzar en los detalles del proyecto de Presupuesto 2020, despejar dudas y agilizar el tratamiento del expediente. Según pudo saber El Litoral, la reunión se concretaría por la mañana y participarían senadores y diputados. En breve se comunicaría oficialmente.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, se reunió el jueves con el gobernador Gustavo Valdés. Intercambiaron opiniones sobre las sesiones extraordinarias y los proyectos que deberán tratarse.

El proyecto de Presupuesto 2020 fue girado a las comisiones de la Cámara baja y recién una vez que tenga media sanción, el Senado podrá avanzar en su análisis. Sin embargo, atento a los tiempos, el oficialismo busca agilizar el debate. Por eso, pretende un tratamiento en conjunto.

Desde el miércoles los legisladores electos el 2 de junio tomarán posesión de sus bancas y con esa conformación comenzará a discutirse a fondo el proyecto de Presupuesto 2020.

No se descarta, además, que los legisladores convoquen a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, ya que los recursos que destinará el Gobierno no coinciden con los proyectos por el Poder Judicial

El presupuesto para el Poder Judicial será de $5.798.599.370,00, pero el Superior Tribunal presentó un anteproyecto plurianual para el ejercicio financiero 2020 por un total de $8.037.245.394. La diferencia es de $2.238.646.024.

En el proyecto de Presupuesto 2020 remitido por el Gobierno no hace mención alguna a la implementación del Código Procesal Penal.