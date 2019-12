Expectativa local por cambios en subsidios al transporte que anunció Alberto Fernández

El presidente electo, Alberto Fernández, anunció cambios en el sistema de subsidios al transporte, lo que repercutiría en Corrientes. En el ámbito local esperan novedades, aunque el Gobierno provincial incluyó en el Presupuesto 2020 una partida de $1.045.000.000.

Al presentar su gabinete, el presidente electo mostró cuál será su hoja de ruta para los primeros meses de gestión.

Alberto Fernández siempre buscó presentarse como “un presidente federal” y no quedarse con las problemáticas de Buenos Aires.

En esa línea, dejó una fuerte definición al momento de presentar al futuro ministro de Transporte, Mario Meoni. “Vamos a trabajar sobre los desequilibrios en los subsidios de transporte”, aseguró.

El futuro mandatario se refería a la desigualdad que existe entre la capital del país y las provincias que encarecen mucho las tarifas de los servicios públicos en el interior.

En ese marco, un alto funcionario de la Municipalidad de Corrientes dijo a El Litoral: “Esperamos ver qué política tienen, porque este sistema concentrado en el Amba (zona urbana común que conforman la Caba y los siguientes 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires) ya viene del kirchnerismo”.

Ya en plena campaña, Alberto Fernández habló del sistema de subsidios al transporte y lo calificó como una “desigualdad intolerable” que le provocaba “espanto” y “hay que resolver de inmediato”.

“El transporte público es una cuestión de federalismo, ¿por qué los porteños tenemos subsidiado el transporte y el resto de la Argentina no?”, cuestionó.

“Estuve en Córdoba el otro día y tenían este problema, voy a Santa Fe y tienen este problema, vengo a Entre Ríos y tienen este problema. Eso es declamar el federalismo y no ejercerlo”, sostuvo.

Y reafirmó: “A los porteños sí les subsidian, a la sociedad más ampulosa, que tiene el ingreso per cápita más alto de la Argentina, a ellos sí les subsidian, porque ahí gobiernan ellos ¿y el resto del país cómo funciona?”.

“La verdad es que esa desigualdad me parece intolerable y claro que hay que corregirla. Ahora, no puede ser que Buenos Aires tenga todo subsidiado por temor a que cuando aumenten las tarifas, te aparezcan los diarios porteños a hacer lío y como nadie se interesa por lo que paga un habitante de Paraná por el colectivo o uno de Santa Fe, o de la ciudad de Córdoba, nadie se preocupe”, sentenció.

“Eso a mí me parece un espanto, y eso es lo que tenemos que resolver de inmediato, porque son decisiones políticas”, concluyó.

Los problemas con el transporte urbano en las provincias se sucedieron todo el año. Hubo paros en todas las provincias por la supuesta imposibilidad de las empresas de cumplir con la escala salarial establecida por el convenio nacional.

Corrientes no estuvo exenta a esa problemática y ahora se discute un nuevo aumento del boleto.