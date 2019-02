Puesteros: piden información sobre las causas del incendio y su situación laboral

A más de un mes del incendio, los puesteros de la Ex Vía avanzan con la construcción de las carpas e insisten en el estado de abandono en que se encuentran, ya que carecen de información sobre las causas del siniestro y sobre su situación laboral en materia de impuestos.

Carlos, uno de los puesteros damnificados, comentó a El Litoral que “hay muchas cosas que no entendemos. Estamos esperando que nos den información sobre las causas del incendio porque nosotros fuimos los más afectados y nadie apareció para informanos”.

En referencia al armado de las carpas que los propios comerciantes comenzaron a construir y que luego se sumó la Comuna para donar la lona que forma parte de la estructura, Carlos dijo que “ayer (el miércoles) se instaló la lona de unos 40 metros y recién nos avisaron de la lonera que el material restante ya estaba listo y que la Comuna debía pasar a buscar. Y cuando la traigan la vamos a colocar”. En cuanto al panorama laboral que avizoran, dijo que “estamos muy preocupados porque no contamos con información, no sabemos qué va a pasar con nosotros, si es que vamos a tener que pagar los impuestos que veníamos haciendo cuando estábamos en el galpón, por ejemplo; nadie de la Municipalidad viene y se reúne con nosotros para que tomemos nuestras precauciones”.

Al ser consultado acerca de la cantidad de comerciantes que están trabajando en el sector, dijo que “no superamos los 40 y no sabemos qué anda haciendo la gente que no viene, porque esto era lo único que podían hacer. Pero nosotros mismos ahora nos estamos quedando sin mercadería, porque lo que vendimos en los últimos días se fue en la compra de los caños para la carpa, en la comida que preparamos y también en el pago de los serenos”.

“Estamos esperando que el gobernador Gustavo Valdés nos reciba; nosotros queremos que nos concedan un préstamo para poder arrancar y comprar mercaderías, y poder así iniciar de nuevo, porque ahora vamos armando nuestra carpa, pero nuestros puestos están vacíos”.