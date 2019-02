Dura carta de una mujer a Piñón Fijo, tras suspender un show por hantavirus

Una mujer que perdió a su padre y sus dos hermanas por el hantavirus le escribió una durísima carta al actor infantil Piñón Fijo, quien se negó a ir a la Fiesta del Bosque que se realizará en Lago Puelo argumentando que su decisión se debía a la existencia del virus. El actor había sido contratado junto con otros artistas también nacionales para animar la fiesta.

“Lamento su decisión de no participar en la Fiesta del Bosque por temor al hantavirus, aquí nos alineamos al amor, con amor y mucho respeto”, fue la respuesta lanzada ayer a la decisión de Piñón Fijo por parte de Mailén Valle, quien perdió a su padre y dos hermanas en la contingencia sanitaria que castigó recientemente a Epuyén.

En su cuenta de Facebook, el conocido payaso cordobés escribió textualmente: “A nuestros queridos amigos de Lago Puelo y zonas de influencia: después de mucho debate interno de los que nos creemos responsables de nuestro oficio y puesta en escena del show de Piñón Fijo, lamentamos comunicar que no estaremos presentes en la querida y prestigiosa Fiesta del Bosque el 16 de febrero próximo. Nuestra decisión radica en la preocupación de ser vehículo y parte de una determinación por los menos riesgosa en el marco epidemiológico en el que esa región ha sido afectada hasta hace pocos días y con casos actualmente en estudio”. “Entiendo que no quiera venir a nuestra querida Fiesta del Bosque, aunque tengo mis contradicciones: a mis hijos o a los de mi hermana fallecida por hantavirus les hubiera alegrado un poco su presencia”, dijo la mujer.