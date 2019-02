El PJ Correntino rechaza “la persecución a intendentes”

El PJ local emitió un comunicado en el que “adhiere su preocupación ante la ofensiva judicial del Gobierno, en este caso hacia intendentes peronistas, que no constituye una acción aislada, sino que deja en evidencia una vez más cómo opera la maquinaria electoral de Cambiemos”.

“Advertimos que siguen manoseando constantemente los límites constitucionales, esta vez con el vergonzoso debate alrededor del desdoblamiento de las elecciones en Caba y la Provincia, el deseo de Vidal y otros dirigentes de eliminar las Paso, revelando así que su estrategia es meramente electoral y que su única preocupación son las únicas elecciones”, agregan. “La responsabilidad política y social del desastre económico que atraviesa nuestro país es de Macri y de Vidal. Sin embargo, en los últimos meses vienen demostrando que su agenda es exclusivamente electoral, que su mirada está puesta en octubre. Su único objetivo, parece, es reelegirse. No están pensando en cómo bajar la inflación —la más alta de los últimos 27 años— sino en ganar las elecciones. No están pensando en cómo reactivar la industria y proteger a las pequeñas y medianas empresas, sino en ganar las elecciones. Y así con cada una de las variables que destruyeron desde diciembre de 2015”.