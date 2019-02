La fuerza de la cuota 481, contra la debilidad de la Hilton

Por Ignacio Iriarte – Analista ganadero



Un veterano matarife, devenido hoy a “exportador sin fábrica” a China, fue invitado en una reciente reunión de productores a exponer su punto de vista sobre la actualidad del mercado.

"Hoy en día (diciembre de 2018), la industria exportadora está pasando un buen momento, sin llegar a tener las ganancias extraordinarias de las que gozó en el primer semestre del año 2018. La ‘reserva de poder de compra’ que tiene una empresa que exporta 50 por ciento y envía al consumo interno el otro 50 puede estimarse en un 10 por ciento del precio del novillo. Un margen que hoy están aplicando la mayoría de los empresarios exportadores a las inversiones en las plantas que se pospusieron en estos últimos años, y a ampliar la capacidad de faena, de congelamiento o de cámaras. Todos se preparan para exportar más. Muchos frigoríficos consumeros, tanto los que faenan hacienda propia como los que prestan el servicio de faena a terceros, están haciendo las inversiones necesarias para exportar, en una primera etapa, a terceros mercados con menores exigencias. Se piensa en China o Rusia, no todavía en la Unión Europea o Estados Unidos. Muchos matarifes ya están exportando, y en el ranking de las 10 empresas que más carne venden a China, ya figuran dos empresas –sin fábrica– que compran la hacienda y matan y despostan a fasón. Cuando reabran varias plantas hoy cerradas y estén listas todas las inversiones que actualmente se están haciendo, tanto en los frigoríficos exportadores como en los consumeros, la demanda por vacas y novillos va a ser tal que superará la oferta y hará subir los precios hasta hacer disminuir los actuales márgenes de rentabilidad”, describió el exportador.

Según su opinión, las empresas que exportan son relativamente pocas, quince menos que hace 10 años, y la oferta de ganado para exportar, especialmente vacas, alcanza para todos, y no es necesario presionar sobre el mercado de hacienda en pie. “Están cómodas, y después de 10 años hoy ganan dinero. No debe olvidarse que los frigoríficos llamados ‘exportadores’ perdieron mucho dinero hasta fines del 2017. Si el tipo de cambio no se atrasa, es muy probable que en los próximos meses las exportaciones sigan creciendo, aunque a una menor velocidad, de la mano de una mayor cantidad de plantas participando en el negocio”, concluyó.

Hilton

El precio del Rump and Loin (R&L) argentino en la Unión Europea (UE), que hace tres años arañaba los 15 mil dólares por tonelada, hoy le cuesta sostenerse por encima de los 10 mil dólares. Los importadores europeos que hemos consultado nos dicen que una de las razones de los bajos precios de la Hilton habría que buscarla en la cuota 481: “Las semanas en que está entrando cuota 481 al mercado europeo, los importadores muestran un menor interés por cortes Hilton, y si bien dentro de la cuota 481 el R&L no participa más de un 20 a 30 por ciento, es evidente que la oferta de Hilton más la oferta de 481 sumadas superan el volumen de enfriado que puede absorber hoy el mercado europeo.

Mientras el valor del conjunto de cortes de la cuota 481 se ha mantenido estable en tres años, en el orden de los 9.000 a 9.500 dólares la tonelada, el R&L Hilton ha perdido el 30 por ciento. Su precio deprimido abre un interrogante acerca de qué pasaría con los precios del enfriado si la UE concede al Mercosur 50 mil toneladas anuales de cortes enfriados, con un siete por ciento de arancel, que se agregaría a las cuotas Hilton y al 481.