Para muchos productores no es un buen momento para invertir

Después de un 2018 muy desalentador por la sequía y el cambio de reglas en relación a las retenciones y los derechos de exportación, los productores reactivaron la confianza y mejoraron sus expectativas para este año.

Al menos así lo señaló una nueva edición del índice “Ag Barometer Austral”, que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que destacó que en enero y febrero la confianza del sector agropecuario creció 11%, tras “haber tocado fondo en noviembre del año pasado”.

Es que el mes pasado el valor del índice resultó de 105,8 frente a 95,2 del penúltimo mes de 2018, aunque todavía siguen altas las respuestas de tinte negativo frente a las positivas.

“Si bien se mantiene firme el optimismo sobre el desempeño del sector para los próximos cinco años, el 49% de los productores manifiesta que su situación financiera actual es peor que hace un año, y el 74% considera que no es un buen momento para realizar inversiones“, subrayó el estudio.

En cuanto a las percepciones sobre cómo estará su explotación a un año, cómo seguirá la economía agropecuaria en los próximos meses y dentro cinco años, los productores manifestaron proyecciones favorables que posicionaron a ese índice “muy por encima de 100”.

“La confianza en el desempeño del sector agropecuario en los próximos 12 meses alcanza un valor de 120, el máximo desde que se elabora el índice (104 en noviembre y 106 en octubre de 2018). Esto se refleja también en las expectativas de mejora de la situación financiera de la empresa en los próximos 12 meses, con un índice de 129, que es muy similar a los índices positivos de noviembre y octubre del año pasado”, remarcó la Austral.

En cuanto a la campaña agrícola 2018/19, el 65% de los encuestados afirmó que el impacto del clima para la cosecha gruesa hasta el presente fue “favorable o muy favorable”, contra un 24% que consideró lo contrario.

Algo acorde sucedió con los rendimientos, ya que el 68% de los productores espera obtener rendimientos “mejores o sustancialmente mejores” que los promedio, frente a un 11% que aguarda “peores o considerablemente peores”.

Con respecto a la comercialización de la fina, los resultados indicaron cierta variabilidad. “Mientras que un 28% de los productores encuestados manifiesta haber vendido el total de su producción, un 34% expresa conservar aún toda la cosecha en su poder. Un 20% de los productores conservan entre 30 y 60% de la producción, y un 9% de los productores conservan entre el 70 y 90%“, resaltó el estudio.

La gruesa, en tanto, se comercializaría de otra manera. En ese sentido, el 62% de los productores confían en un timing de ventas similar al de ciclos anteriores; el 21% piensa acelerar los ritmos y el 17% apuntará a vender más lentamente.



INFORME DE CAME

Aumentó la brecha de precios entre el campo y la góndola



En su informe mensual basado en el Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que en enero la brecha de precios entre el campo y la góndola aumentó 5,3%, mientras que la participación del productor en el precio bajó a 21,4%.

La suba se explica por el aumento en las brechas de la calabaza y el pimiento rojo, principalmente, ya que pasaron a multiplicar sus precios por entre 6 y 6,5 veces a causa de los menores precios recibidos por los productores. “Esto se debió, en buena medida, a cuestiones estacionales que se acentuaron en el mes, y en algunos casos se combinaron además por los mayores precios al consumidor”, explicó Came.

De esta manera, en promedio, los consumidores pagaron 5,53 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en la tranquera de sus campos.

El zapallito, la acelga, la berenjena, la frutilla y el limón también fueron productos que aceleraron la diferencia, según los datos de precios diarios que el departamento de Economías Regionales de Came recolecta de los principales supermercados del país en forma online y de más de 700 verdulerías y mercados para cada producto.

“Los productos con mayores brechas en enero fueron la manzana, donde el precio se multiplicó por 15,42 veces desde que salió del campo, y la naranja, con 10,89 veces. En esos dos productos la brecha se redujo levemente en enero, pero quedó contrarrestada por lo que sucedió con el resto de los alimentos”, señaló el informe.

En tanto, indicó que los otros dos productos con altas brechas fueron la pera, con 7,44 veces, y el limón, con 7,33 veces. En el caso de los cítricos dulces, los productores de Entre Ríos, que es la principal zona de producción, resaltaron la caída del consumo en los últimos meses y aseguraron que los precios que reciben no son competitivos.

“El costo de sacar la fruta de los árboles es más alto que el precio que recibimos en caso de comercializar, por lo que algunos productores están tomando la decisión de dejar la fruta en el árbol, atrayendo una plaga de ‘moscas de la fruta’. Esto significará un costo aun mayor cuando replanten y preparen la próxima temporada, ya que se deberán fumigar y limpiar los árboles”, comentaron a Came.

Paralelamente, los productos con menores brechas en el mes fueron el huevo, con 2,61 veces; la carne de pollo, con 2,83 veces; el ajo, con 3,14 veces; la lechuga, con 3,24 veces; la papa, con 3,46 y el tomate de ensalada, con 3,48 veces.