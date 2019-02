Ruidos molestos: advierten sobre reclamos muy violentos

Una de las principales causas de denuncias y reclamos que reciben asiduamente en la Defensoría de los Vecinos de Corrientes, son los ruidos molestos domiciliarios que en varias oportunidades generaron advertencias violentas por parte de los ciudadanos afectados, quienes reiteraron la posibilidad de accionar por “mano propia” en el caso de que las autoridades competentes no brinden una solución. Desde la Defensoría explicaron que si bien recepcionan los pedidos y los comunican a la Municipalidad, hasta el momento la problemática no fue subsanada y continúan atendiendo a frentistas alterados y cansados de los ruidos molestos que alertan sobre posibles reacciones violentas contra sus pares.

Señalaron además que confeccionaron un proyecto de actuación en casos de ruidos molestos, que fue presentado a la Municipalidad capitalina, pero que hasta el momento no fue respondido.

“Es muy preocupante la situación porque en reiteradas oportunidades recibimos reclamos de ciudadanos cansados, alterados y muy enojados por causa de los ruidos molestos domiciliarios de sus vecinos y que amenazan con actuar violentamente en el caso de que no sea solucionado el problema. Argumentan que se encuentra afectada su salud”, explicó en diálogo con El Litoral el defensor de los Vecinos de Corrientes, Agustín Payes. “Tenemos mucho temor porque en algunos casos amenazaron en utilizar la fuerza propia o inclusive solucionar mediante el uso de armas de fuego. Entendemos que si no hay una solución podría ocurrir una desgracia”, señaló Payes.

Desde la Defensoría comunican al Municipio acerca de las denuncias recibidas y aguardan por la actuación del personal competente.

“Nosotros recepcionamos las denuncias y las comunicamos al área de Ruidos Molestos de la Municipalidad, pero también entendemos que muchas veces los inspectores deben acudir durante las noches a fiestas donde hay personas alcoholizadas y corre peligro su integridad física”, señaló el Defensor de los Vecinos.

En tanto, desde el área con competencia capitalina explicaron que presentaron un proyecto en la Comuna. “Presentamos al Poder Ejecutivo municipal un proyecto de actuación en conjunto con la Policía y el juez de Faltas de turno, para poder accionar mediante la fuerza pública para retirar los aparatos que emiten los ruidos molestos y actuar según el Código Contravencional, pero hasta el momento no obtuvimos respuestas”, explicó Payes.