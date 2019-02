Ganador de la lotería se disfrazó para no compartir el premio

El video recorrió el mundo y, contra los intereses de su protagonista, llamó la atención. Se trata de un hombre que ganó la lotería en Jamaica y concurrió a recibir el cheque del premio, por 1,1 millones de dólares, con una máscara de la película de terror “Scream”. También usó guantes negros. La idea, dijo, era evitar que sus amigos lo reconocieran y comenzaran a pedirle plata.

Por esta extraña actitud, el mundo ahora sabe que el ganador del Super Lotto se llama A. Campbell. Frente a las cámaras, en el Spanish Court Hotel de Kingston, donde se realizó el acto de entrega del premio, el hombre se presentó de esa manera. Aclaró que no fue algo “improvisado”, tardó 54 días en animarse a aparecer en público. Sus miedos fueron comunicados por Supreme Ventures, la empresa que administra la lotería en Jamaica.

Campbell le dijo al medio Jamaica Star que después de que ganó, en noviembre, comenzó a sentir ataques de pánico. Creía que sus amigos iban a empezar a pedirle ayuda y que no podría ayudar a todos, como en realidad le gustaría. Por eso, cuando puso la firma en el cheque, el 5 de febrero, decidió ocultar su rostro.

“Estoy bastante bien”, dijo a los periodistas. “Estoy un poco abrumado, un poco", agregó.

Campbell relató cómo recibió la noticia de que había ganado. “Miré la boleta, corrí a mi baño y grité: ‘Gané, ¡Gané!’”, dijo a The Washington Post. “Desde el día que gané, me sentí enfermo. Me dolió la cabeza durante tres días, por pensar tanto, porque lo que había esperado tanto tiempo realmente había pasado”, alegó.