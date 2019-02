River visita a Central en otro partido pendiente del torneo

River, con un par de bajas confirmadas, visitará a Rosario Central en partido pendiente de la fecha 15 de la Superliga. El encuentro comenzará a las 21 y será arbitrado por Andrés Merlos.

El Millonario no contará esta noche con el juvenil mediocampista Exequiel Palacios, con una fractura del peroné derecho, un jugador clave en el funcionamiento del equipo. En su lugar jugará el uruguayo Nicolás de la Cruz.

Tampoco estará el volante Enzo Pérez, con una distensión, lo que hace casi segura la vuelta al primer equipo del experimentado Leonardo Ponzio.

En tanto que en ataque podría debutar como titular Matías Suárez para formar dupla con el colombiano Rafael Borré o con Lucas Pratto, mientras Ignacio Scocco, recuperado de una lesión muscular, integraría el banco de suplentes.

Otro que viajó y aguardaría su oportunidad en el banco de relevos es el defensor Javier Pinola, quien en la victoria sobre Racing salió con una molestia muscular. Su lugar sería ocupado por el paraguayo Robert Rojas. quien de esta manera hará su debut oficial.

Pinola, ex defensor auriazul, volverá al Gigante, era uno de los jugadores más queridos por los hinchas canallas, hasta que decidió irse intempestivamente a River, en junio de 2017, rompiéndose el idilio.

River, lejos de la punta y con la mira puesta en ubicarse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores, marcha séptimo con 23 puntos y viene de ganar tres partidos seguidos, a Godoy Cruz, Vélez y Racing.

Central, que viene de empatar el clásico con Newell´s de visitante, contará con la vuelta del capitán Néstor Ortigoza, que le daría al técnico Edgardo Bauza la posibilidad de jugar con cinco volantes y un solo delantero: Fernando Zampedri.

Si bien el “Patón” Bauza no confirmó la formación, Ortigoza volverá al equipo y lo haría por el delantero Claudio Riaño. El otro cambio en Central será el debut del ex lateral de Boca Nahuel Molina en lugar del suspendido marcador chileno Alfonso Parot.