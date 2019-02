Concientizaron sobre enfermedades de transmisión sexual

La Provincia, a través del Ministerio de Salud Pública, realizó concientización sobre la importancia de prevenir enfermedades de transmisión sexual en el marco del Día de los Enamorados. Ayer se llevó adelante en la plaza Vera un trabajo sobre la importancia del preservativo, métodos anticonceptivos, y además se realizaron testeos de VIH.

La actividad organizada por la Dirección General de Salud Materno Infanto Juvenil y Epidemiología e Inmunizaciones, contó también con la participación de los ministerios de Educación y Desarrollo Social; y del Banco Central de Sangre.

En la oportunidad, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte, dijo: “Aprovechamos esta fecha para promover la importancia de la prevención del embarazo adolescente no deseado. En esta ocasión se trabajó con Desarrollo Social y también con Educación con el objetivo de dar a conocer el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia) y a la vez hacer otras tareas de promoción de la salud como ser testeos de VIH. Todo esto es muy importante para la salud de los correntinos pero más aún para la de nuestros adolescentes”.

“El trabajo se enfocó en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, con testeos de VIH, ya que si una persona vive con VIH es importante que conozca su diagnóstico para poder iniciar el tratamiento de manera temprana”, dijo la directora de Inmunización, Angelina Bobadilla.

Por su parte, la directora general de Salud Materno Infanto Juvenil, Nora Ropelato, explicó que se trató de “un trabajo de concientización y sensibilización, sobre todo a los adolescentes pero también a la población en general, sobre la importancia de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no intencionales. En ese contexto, la Provincia viene haciendo un trabajo articulado con los ministerios de Desarrollo Social y de Educación a través del plan Enia”.