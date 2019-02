Desde el 2015 se cuadruplicó el número de implantes colocados para prevenir embarazos

En el marco de las actividades que se realizaron en la plaza Vera relacionadas con la prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo no deseado, la directora general de Salud Materno Infanto Juvenil de Salud Pública, Nora Ropelato, habló de la disminución de la cantidad de madres adolescentes. Al respecto, remarcó la importancia de los programas de educación que se están llevando adelante en la provincia, que permiten que conozcan y puedan acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos de larga duración. “Corrientes fue una de las provincias priorizadas para llevar adelante el plan nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) que se está desarrollando desde el año 2017. Está dirigido a un grupo etario, los adolescentes, y se priorizan los métodos de larga duración. Apuntamos a que conozcan el método y a que podamos garantizar los mismos colocándolos en los centros primarios de la salud”, comentó Ropelato a El Litoral y agregó que “trabajamos arduamente para que se coloquen en los centros de salud de los barrios, por eso pedimos que se acerquen y reciban consejería, se hablará sobre el método y se garantiza la colocación de los implantes o dispositivos intrauterinos”.

En este sentido, la doctora agregó que “en general el implante no presenta molestias y dura tres años”. “Es un método que tiene liberación hormonal y pocas contraindicaciones, tiene muy buena aceptación y no provoca efectos adversos, todo esto lo charlamos en las consejerías”, precisó la doctora.

“Hacemos un seguimiento del porcentaje de los embarazos adolescentes en la provincia y tenemos una disminución del 1 al 1,5% anual. Desde que llegó el implante a la provincia en el año 2015 se ha cuadruplicado el número de colocaciones. De cada 100 adolescentes, 22 se embarazaban, hoy de 100 adolescentes se embarazan 18. Queremos llegar a un número mucho más bajo y por eso venimos trabajando”, sostuvo.

En este marco, remarcó la importancia de las consejerías en los centros de salud donde las jóvenes pueden evacuar sus dudas. “En la consejería tienen reuniones privadas con profesionales en un espacio donde pueden sacarse todas las dudas. El implante es un método que necesita aún más difusión y también es importante que sepan que existen otros como el inyectable o el intrauterino”, explicó.

Respecto a los lugares donde se brinda información sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles en los centros de salud públicos, dijo: “Hacemos este tipo de eventos en días claves como el de hoy (por ayer) de San Valentín para difundir. Pero también trabajamos con Educación y Desarrollo Social. Estamos en espacios públicos y en escuelas, así como en comedores. Intentamos que la información llegue, parece que está todo dicho pero hay muchas personas que aún no conocen los métodos y que están disponibles en centros de salud de forma gratuita”.