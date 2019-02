Cambiemos espera que la Corte frene la posibilidad de re reelección del gobernador riojano

La senadora Inés Brizuela y Doria (La Rioja) aseguró que "el dictamen de la Procuración General de la Nación "no es vinculante" con el fallo que debe dictar la Corte Suprema, sobre el recurso presentado por Cambiemos para declarar nula la enmienda constitucional que permite al gobernador riojano, Sergio Casas, volver a postularse en las elecciones del 12 de Mayo.

Cambiemos presentó un recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la anulación de la consulta popular votada el 27 de enero último en La Rioja, donde ganó el "Si", en comicios que tuvieron una baja participación de la ciudadania, ya que solo votó el 45% de los habilitados.

Brizuela y Doria dijo que "creemos que en este caso será positiva la decisión de la Corte, porque de lo contrario sería convalidar como poder constituyente lo que hicieron los diputados de nuestra provincia".

"Luego del paso que dio la Corte ahora debemos esperar que la Procuración se expida. En el peor de los casos podrían manifestar que no consideran que el asunto sea competencia de la Corte, pero su decisión no es vinculante", resaltó.

Finalmente, Brizuela y Doria afirmó también que "de anularse el proceso de consulta que se realizó el 27, no se anula la convocatoria para las elecciones provinciales del 12 de mayo, sino que el PJ tendrá que resolver cuáles serán sus candidatos".

"El resultado será que Sergio Casas quedará fuera de la elección para un nuevo período de gobernador en estas elecciones", agregó.

El primer mandatario provincial firmó hace pocos días el decreto por el cual la elección para gobernador y vicegobernador, intendentes, diputados provinciales y concejales se realizará el 12 de mayo próximo.