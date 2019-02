El Decano definió el equipo

Tras la práctica futbolística realizada en el Estadio Centenario, Raúl Valdez empezó a perfilar el equipo de Sarmiento que jugará el lunes ante Boca Unidos.

El paraguayo Ronald Huth ya está en condiciones de volver a la titularidad, tras la expulsión ante For Ever, que le impidió jugar el último domingo ante Desamparados de San Juan. Huth retornará por Jonathan Gallardo que tiene un golpe en la rodilla derecha, por lo que Enzo Córdoba se ubicará como lateral derecho, y Huth lo hará en la zaga junto con Brian Berlo.

Para este partido ante los correntinos, Alexis Bulgarelli será nuevamente baja. El cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo para evitar que sufra una contractura más fuerte que le impida jugar más partidos en el campeonato. El delantero chaqueño Gonzalo Cañete seguirá como titular.

En consecuencia Sarmiento formará con: Juan Ignacio Carrera; Enzo Córdoba, Brian Berlo, Ronald Huth y Federico López; Angel Piz, Claudio Cevasco y Marcos Fernández; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Matías Quiroga. Sarmiento se moverá nuevamente hoy por la mañana en el Estadio Centenario; y mañana quedará concentrado desde la tarde, a la espera del compromiso del lunes por la noche. Ambos entrenamientos se realizarán a puertas cerradas.