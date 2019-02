Interna del PJ: los opositores marcan el rumbo, pero aún no aparecen los fondos

Se reunió ayer el Consejo Provincial del Partido Justicialista con el objetivo de avanzar en una solución para la falta de financiamiento de las internas, pero la cuestión casi pasa a ser secundaria debido al intento de sanción para algunos dirigentes. Hubo varios faltazos y los dirigentes opositores marcaron el rumbo del encuentro. Volverán a reunirse el miércoles.

Hubo notables ausencias, como la de Fabián Ríos, tampoco fueron los intendentes y la reunión logró quórum con suplentes.

El protagonismo lo marcaron el ex legislador Rodolfo Martínez Llano y el ex intendente de Mercedes Víctor Cemboraín, quien no había asistido a reuniones anteriores.

Martínez Llano insistió en que “el PJ no puede dejar de desarrollar su proceso electoral interno por falta de recursos” y recordó que la jueza federal María Servini de Cubria está en condiciones de intimar al Consejo nacional a que garantice la realización de las internas, bajo apercibimiento de ley aunque no descartó otras variantes.

El Consejo aprobó la moción de Martínez Llano de delegar en la mesa directiva (Gerardo Bassi, Jorge Romero y Víctor Giraud) para que acuerden con el presidente de la Junta Electoral, Marcelo Llano los aspectos relacionados a la financiación del proceso electoral.

A partir de esto, se acordó una próxima reunión el miércoles 20, a las 19, en esta ciudad, para la cual están convocados la Mesa Directiva del Consejo Provincial junto a la Junta Electoral para analizar los costos y avanzar a las elecciones internas.

El presidente del partido provincial, Gerardo Bassi aseguró: “El PJ va a votar, sí o sí, necesitamos votar, la gente quiere votar”.

Aunque anticipó: “Se va a tratar de buscar una gran unidad y que quede alguna lista para la disputa”.

“La idea es realizar las internas sin encarecer; evidentemente el costo de las elecciones es un impedimento, entonces intentemos con este grado de confianza que debemos tener entre todos, volver a lanzar y que sean también los apoderados de cada lista quienes puedan certificar y traer la urna a Corrientes”, explicó.

Piden por Cristina

El diputado nacional y secretario general del Consejo Capital del Partido Justicialista, José “Pitin” Ruíz Aragón participó de la reunión y además de ratificar que su línea interna, Unidad Ciudadana, acompaña la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, reclamó al partido un posicionamiento político claro frente a las necesidades de la gente.

“La cuestión financiera es algo a discutir, pero me parece que lo principal es la postura política que el partido debe fijar. No puede haber falsa unidad”, afirmó el legislador quien agregó que “la unidad se tiene que dar con conceptos y posicionamientos políticos claros. El nuestro fue siempre acompañar la conducción de Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese sentido aseguró que esto es algo “que puede permitir al peronismo volver a ser gobierno, porque hoy es la dirigente peronista con mayor intención de voto y acompañamiento”.

Ruíz Aragón manifestó que no desea construir unidad con quienes no piensen de esa manera, “no por ser sectario, sino porque será una unidad que podrá durar dos semanas hasta que empiece el debate nacional. Lo que tiene que definir el PJ es a quién acompañará. Yo quiero que sea a Cristina”.

Sobre el financiamiento de las elecciones internas denunció que en el justicialismo “hay mucha gente rica que habla de la cuestión económica y no está dispuesta a poner un solo peso para que el proceso se desarrolle. Lamentablemente el dinero es necesario para que se viabilicen los procesos”, sentenció.

Cronograma

Desde el miércoles 27 de febrero se podrán presentar las listas de candidatos municipales, departamentales y de jurisdicciones de toda la provincia.

El 4 de marzo concluirá el período para presentar candidatos electivos y partidarios exclusivamente de Capital y cuatro días después caducará el plazo para los postulantes de toda la provincia. El 14 de marzo se oficializarán las listas. Las elecciones serán el domingo 31 y el 8 de abril se proclamará a los vencedores.

Los peronistas renovarán a todas sus autoridades y además deberán elegir los candidatos a legisladores locales y nacionales, ya que el próximo año se renovarán 15 bancas de diputados y 5 de senadores en la Legislatura local; además de 3 diputados nacionales