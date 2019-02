Buscan restaurar los puntos simbólicos del parque Mitre

El parque Mitre es uno de los puntos más emblemáticos y significativos para la historia de la ciudad de Corrientes ya que no sólo albergó luchas durante la Guerra de la Triple Alianza, sino también porque durante más de un siglo se convirtió en uno de los paseos públicos más importantes para la ciudadanía capitalina. En su interior el espacio conserva al protegido Gomero de la India (único en su especie en América) y el monumento a Mitre y las Cautivas (que a inicios del siglo XX reemplazó a la réplica de la Venus de Milo), pero además a un mirador con forma de faro que data de 1887 y que actualmente está siendo recuperado por la Municipalidad debido al avanzado estado de deterioro y vandalismo que registraba.

Anteriormente desde la Comuna desarrollaron tareas de recuperación de los espacios de juegos infantiles, bancos, iluminación y paseos internos del parque Mitre. En tanto, vale recordar que en el Concejo Deliberante capitalino se encuentra un proyecto impulsado por inversores privados mediante el cual solicitan permiso para la construcción de un muelle para embarcaciones y locales gastronómicos en la zona del Puente de la Batería que se encuentra protegido por su importancia histórica.

Uno de los puntos más atractivos y pintorescos del histórico parque Mitre es la zona del mirador o “faro” que se ubica en las inmediaciones del Club de Regatas donde los ciudadanos aprovechan para pasear y disfrutar de la vera del río Paraná. La construcción data de 1887 y a pesar de los diversos cambios por los que transitó el espacio verde durante los últimos siglos, la obra persistió pero no sin la acción de vándalos que dañaron parte del faro.

La semana pasada la Municipalidad inició los trabajos recuperación y restauración del mirador, el cual no sólo contará con nueva pintura y arreglos de las estructuras dañadas, sino también con una iluminación adecuada para que pueda seguir siendo visitado por los cientos de transeúntes que pasan diariamente por el parque Mitre.

En el parque Mitre se encuentran tanto el mirador como el Gomero de la India plantado en 1915 y las obras artísticas de Luis Perlotti.



Pero el “faro” es una de las principales atracciones de uno de los puntos históricos de la ciudad ya que en su interior también se encuentran el monumento a Mitre y las Cautivas, el cual en reiteradas oportunidades también debió ser restaurado por el accionar de los vándalos, y el Gomero de la India que data de 1915 y que, en su momento, fue propuesto como elemento patrimonial que requiere de protección.

Por otra parte, inversores privados solicitaron a la Municipalidad anteriormente permisos para poder intervenir en el parque Mitre, más precisamente en las inmediaciones del protegido Puente de la Batería, con el fin de desarrollar emprendimientos gastronómicos y un muelle para embarcaciones.

El dato

La Comisión Nacional de Monumentos Históricos alertó oportunamente sobre la protección patrimonial del Puente de la Batería ante las iniciativas de intervenciones privadas en la zona.