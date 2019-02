Chukel aguarda su restitución y ediles una consulta popular sobre la sanción

Desde el pasado 21 de diciembre Erasmo Chukel está separado del cargo de intendente. Un rol que hasta ahora ejerce la viceintendenta Claudia Nonino. Esta modificación en el Gobierno Municipal de Garaví responde a un juicio político, que el Concejo le inició al titular del Ejecutivo por presuntas anomalías en la administración comunal. El caso está en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé. Cada una de las partes involucradas en el conflicto de poderes ratifica sus argumentos y aguarda una resolución.

Por un lado, Chukel considera que hubo irregularidades en el proceso de su enjuiciamiento y espera poder ser restituido en la Intendencia. De acuerdo a lo esgrimido desde su defensa legal a El Litoral, “no se designó al suplente de Alvez (Luis) que por ser el denunciante no podía participar. de acuerdo a la normativa, sí o sí debe asumir quien lo suplanta para que el Concejo esté completo”. Por el incumplimiento de ese ítems, “cuando se votó no contaban con los dos tercios necesarios para decidir la destitución de un intendente. El Concejo tiene tres integrantes, pero sólo votaron dos concejales: uno a favor y otro en contra. El desempate quedó en manos de la Vice, que inmediatamente después se hizo cargo de la Municipalidad”, manifestaron. Tras lo cual insistieron en que “Alvez no debería haber participado de la sesión y menos aún firmado la resolución por la cual fue destituido Chukel”.

“En realidad, por el sólo hecho de que no asumió la persona que debía suplantar a Alvez, nunca se tendría que haber realizado la sesión. Más allá de que nosotros tenemos cómo probar que Chukel envió los balances y le pagó a Nonino lo correspondiente al Concejo”, añadieron. Basándose en esos y otros argumentos, los asesores legales del funcionario enjuiciado esperan un fallo que ordene su restitución en el cargo.

Elección

Desde la oposición, a través de sus abogados, ediles sostienen: “El proceso de juicio político se realizó de acuerdo a la legislación vigente. No existieron irregularidades y Alvez no votó la destitución del intendente”. En este punto indicaron que “la única persona que era su suplente, falleció en marzo del 2016. Por lo que era imposible que alguien ocupara la banca de Alvez”.

Esto, aclararon, fue informado en el Juzgado “y será ratificada cuando desde la Junta Electoral y el Registro Provincial de las Personas le respondan los respectivos oficios que les envió la jueza para obtener oficialmente ese dato”. También, “la magistrada solicitó información sobre el procesamiento de Chukel en una causa por un presunto abuso”, añadieron.

Por último, consideraron que “no existen fundamentos para anular el juicio político”. Ahora, “el paso siguiente es avanzar con la realización de la consulta popular y que la gente decida si Chukel debe continuar en la Intendencia o ser definitivamente destituido”, concluyeron.