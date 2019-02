Solicitan incorporar más asentamientos al programa de regularización dominial

La situación de los miles de habitantes que pueblan los asentamientos irregulares de la ciudad continúa en la agenda de diversas organizaciones sociales locales, y para este año desde el Foro de Organizaciones Vecinales manifestaron que reiterarán los pedidos de incluir la situación particular de personas que fueron desalojadas en los barrios 17 de Agosto y San Marcelo en los programas estatales de regularización dominial. Desde la entidad señalaron que apuntarán a que sean incluidos aquellos predios que no cuentan con antigüedad veinteañal y a las personas que en condición de vulnerabilidad que se encuentran en situación de calle tras ser desalojadas de los terrenos donde vivían de manera irregular.

En tanto, el Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad también volverá a insistir con la aplicación del banco municipal de tierras que apunta a solucionar los déficits habitacionales de las personas que no cuentan con predios propios donde vivir y no pueden acceder a planes formales de viviendas.

“Estuvimos conversando con las familias numerosas del barrio San Marcelo que iban a ser desalojadas y queremos que haya una solución pacífica para que puedan quedarse en el lugar mediante la Ley Nacional Nº 27.453. A su vez, queremos volver a pedir al Gobierno de la Provincia que interceda y pueda lograr una solución definitiva tanto para estas familias como las del 17 de Agosto que fueron desalojadas”, señaló en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales, Julio Maciel. “No sólo apuntamos al cumplimiento de la Ley Nº 27.453, sino también para que se tomen medidas similares a la expropiación y regularización dominial del barrio Patono que no contaba con antigüedad de 20 años. Queremos un trato similar para los distintos asentamientos donde los habitantes corren riesgo de ser desalojados”, añadió.

En la Capital hay unos 61 asentamientos informales que se encuentran incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) contemplados en la Ley Nacional Nº 27.453.