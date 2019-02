Terminó la definición de la canasta escolar y se presentará en breve

A quince días para el inicio del ciclo lectivo, el gobernador Gustavo Valdés anunció ayer a un medio radial que concluyeron las definiciones de la canasta escolar 2019. Sin embargo, no brindó precisiones de monto o fecha de lanzamiento.

En este marco, este medio consultó al sector empresarial quienes expresaron que todavía no tienen definiciones de cuándo se realizará el anuncio.

Del mismo modo, el subsecretario de Educación, Julio Navias, señaló: “Todavía no tenemos fecha pero en la reunión de gabinete se habló de la canasta escolar, así que Hacienda será el encargado de organizar una conferencia de prensa para su presentación”.

Cabe recordar que el año pasado la promoción de la canasta incluía 30 útiles (sin mochila) a un costo de $440 de contado, $352 con débito de Banco Corrientes y un 10% con tarjeta de crédito. Para entonces, el gasto promedio de los artículos escolares rondaba entre los $700 y $1.000.