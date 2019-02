Argentina derrotó a Colombia con un golazo de Julián Alvarez

El seleccionado argentino se acomodó ayer en zona clasificatoria para el Mundial Sub 20 de Polonia, luego de vencer a Colombia por 1 a 0 en la segunda fecha de la fase final del Sudamericano de la categoría que disputa en Chile.

El equipo dirigido por Fernando Batista, que llegaba de perder con Ecuador en la jornada inaugural del hexagonal, se repuso con un triunfo que justificó por cantidad de situaciones de gol, pero que se materializó por una viveza del chico de River Plate, Julián Alvarez, en una jugada de pelota detenida a los 42 minutos del primer tiempo.

Alvarez engañó al arquero Kevin Mier cuando pasó por encima de la pelota y le hizo creer que el balón sería ejecutado con perfil izquierdo por el lateral Francisco Ortega. El cordobés finalmente giró sobre su eje, se perfiló como derecho y sorprendió en el primer palo a un arquero que esperaba el envío con forma de centro.

Argentina sumó sus tres primeros puntos en la ronda final y quedará hoy en puestos mundialistas sin importar cómo termine la jornada que proseguía en la ciudad de Rancagua con los partidos entre Ecuador (3)-Uruguay (1) y Venezuela (1)-Brasil (1).

El seleccionado “albiceleste” volverá a jugar el lunes a las 22.10 frente a los venezolanos; el jueves a las 17.30 asumirá el clásico rioplatense con Uruguay y cerrará su participación en otro clásico con Brasil, el domingo 10 desde las 19.50.

El Sudamericano Sub 20 de Chile entrega cuatro plazas para el Mundial de Polonia, que se disputará del 23 de mayo al 15 de junio; y tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima, previstos del 26 de julio al 11 de agosto.

La exigua victoria tuvo un tono dramático, especialmente en los minutos finales, después de que Argentina dilapidara casi una docena de ocasiones claras de gol dentro del área del seleccionado “cafetero”.

No le sobró juego al equipo de Batista, pero sí capacidad para poner en jaque al arco de Colombia (1), aunque sin la eficacia necesaria para consumarlo en el marcador.

Hasta el gol de Alvarez, el conjunto argentino dominó alternadamente el desarrollo del juego y exigía con la voluntad del gigante Adolfo Gaich, que estuvo errático durante toda la tarde en el estadio El Teniente de Rancagua.

Colombia tuvo dos posibilidades de gol entre los 22 y 24 minutos y recién en los minutos finales del partido volvió a inquietar a Manuel Roffo, producto de la urgencia por alcanzar el empate.

Los primeros 30 minutos del segundo tiempo se presentaron muy favorables para que Argentina liquidara el partido, pero las opciones fueron desperdiciadas una tras otra en los pies del propio Gaich, el reemplazado Gonzalo Maroni, Santiago Sosa, y también el ingresado Pedro De la Vega.