“Tenemos que ganar lo que queda” dijo el técnico Carlos Mayor

Un nuevo cachetazo a la ilusión sufrió Boca Unidos el lunes ante Sarmiento, con el que perdió de local 2 a 1, resultado que complica seriamente sus aspiraciones de poder clasificar al Pentagonal Final que definirá al campeón y primer ascendido del Torneo Federal A a la Primera B Nacional.

Restando cuatro fechas por disputarse del octogonal de la segunda fase, el equipo correntino comparte la última colocación de la tabla de posiciones con For Ever, al que deberá visitar el fin de semana en la capital chaqueña.

“Si bien todavía falta, tenemos que ganar lo que queda porque de lo contrario no llegamos, no nos alcanza”, manifestó el técnico del conjunto aurirrojo, Carlos Mayor, en rueda de prensa, al término del partido.

El técnico dijo estar “muy preocupado” por el momento que está pasando el equipo. No estamos bien, se ve en la cancha; no estamos finos, sólidos, no tenemos el rendimiento que supimos tener. Hay que hablar mucho, trabajar el doble, corregir los errores para salir rápido de esto, recuperarnos y sacar esto adelante”.

Mayor explicó que “los dos goles (tempraneros) fueron claves, después nosotros hicimos el esfuerzo, fuimos a buscarlo, tratamos de descontar, se logró, pero no nos alcanzó”.

Al hacer un análisis más detallado, el técnico señaló: “Nos está costando acomodarnos los primeros diez o quince minutos. Antes por ahí nos costaba también, pero estábamos cero a cero, hoy a los 18 minutos no habían hecho dos goles, y cuesta remontar, acomodarse, es un golpe duro”.

Sobre los cambios introducidos en el entretiempo (ingresaron Niz y Larrasabal por Schweizer y Mbombaj) Mayor manifestó que buscó “abrir la cancha, para profundizar y abrir un poco la defensa para generar espacios, y creo que por momentos lo logramos, nos acomodamos, se consiguió el descuento, pero no nos alcanzó”.

Respecto al estado anímico del plantel, señaló que “tiene que estar mal porque se perdió, y eso duele, y nos tiene que doler hasta el fondo, hasta el corazón, porque es algo lógico. Todo aquél que siente el fútbol lo sabe. Yo lo siento así y los jugadores también, pero eso nos tiene que dar fuerzas para seguir laburando, para estar unidos, para hablarlo, buscar corregir los errores y que esto ya sea historia”.

Finalmente, y al consultarle si creía en que podía darse todavía la clasificación al Pentagonal Final, el técnico manifestó que aún lo ve “viable, pero tenemos que ganar lo que queda. Estos jugadores, con lo que hicieron en la primera fase, no se pueden olvidar de jugar. Si bien no éramos el Real Madrid, ahora tampoco somos un desastre”, concluyó.