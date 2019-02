Barrio Libertad: denunció que salió y le usurparon su casa

Una mujer denunció ayer que se ausentó varias horas de su domicilio en el barrio Libertad y al volver se encontró con que le habían usurpado la vivienda. Sonia relató de manera pública que se encontró con 5 hombres, y que inclusive ya habían cambiado las cerraduras.

Vecinos del barrio Libertad fueron testigos del llamativo y grave hecho.

Destacó que en cuestión de horas varios hombres ingresaron al domicilio ubicado por calle San Martín casi Jujuy.

Tras el alerta de los vecinos, personal de diversas fuerzas de seguridad de la Provincia (Tránsito, Gendarmería y Policía de Corrientes) se hicieron presentes e hicieron efectiva una orden de desalojo emitida por la autoridad competente.

“Me fui varias horas de mi casa y cuando regreso me encuentro con varios tipos dentro que le habían cambiado la cerradura y que inclusive me decían que eran los nuevos dueños”, contó Sonia ante medios de comunicación. Y agregó: “Ni cuando viajé uno o dos meses me pasó esto.

Gracias a los vecinos que me alertaron de lo que pasaba. Vivo hace 40 años acá y no puedo creer lo que pasó”.