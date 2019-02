Quedó ratificado el calendario regional

Durante una reunión entre los dirigentes de las uniones de Nordeste, Formosa y Misiones, junto a representantes de la Unión Argentina de Rugby se confirmó el calendario para la competencia regional que, en su categoría A, dará inicio el próximo 9 de marzo con la participación de ocho clubes.

El encuentro tuvo lugar la pasada semana en la sede de la Unión del Rugby del Nordeste ubicada en Resistencia, donde además se abordaron temas relacionados a la mencionada competencia. Se estableció que la próxima reunión será en Formosa para determinar detalles de las categorías B y C.

El Regional NEA, categoría A, que otorgará dos plazas para el Torneo del Interior B 2019, tendrá la siguiente primera fecha: Capri vs. Taragüy, Aranduroga vs. Curne, Aguará vs. San Patricio y Sixty vs. Regatas.

Por su parte, el seleccionado juvenil de Nordeste continúa con su preparación para para el Campeonato Argentino de la categoría, que dará inicio el 9 de marzo. El pasado fin semana, el equipo conducido por Ricardo Camacho, le ganó un amistoso, en cancha de Sixty, a Paraguay por 77 a 0.