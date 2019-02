Danza de nombres para las listas legislativas que dejarían vacantes en gabinete provincial

Para las elecciones legislativas provinciales son varios los interesados en probarse el traje de candidato y candidata. Pero pese a los interesados, habría varios que cuentan con guiño oficial para integrar la lista oficialista y uno de ellos sería Juan Carlos Alvarez, el ministro secretario general de la Gobernación.

La posibilidad de que Alvarez sea candidato comenzó a cobrar fuerza ayer a través de varios micrófonos. Por ahora el funcionario se llamó a silencio. El Litoral intentó comunicarse con él, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

También volvió a sonar el nombre del concejal Alfredo Vallejos como futuro ministro secretario general de la Gobernación.

Vallejos ya había sido sindicado como un posible ministro apenas asumió Valdés. El radical termina su mandato de concejal el 10 de diciembre.

Otro de los hombres que suenan para ese cargo es el de Norberto “el gringo” Ast, actual presidente del Concejo Deliberante. Parece difícil que el intendente Eduardo Tassano se desprenda del dirigente, que hoy ocupa un rol clave.

El propio gobernador Gustavo Valdés había dejado entrever que las listas legislativas dejarían varias vacantes en su gabinete. Es decir, que varios serían los ministros que se probarían el traje de candidato.

Corrientes renueva 15 bancas de diputados y 5 de senadores.

Los diputados que se van son: Pedro Cassani (iría por su re-reelección); Analía Bestard (Proyecto Corrientes); José Fernández Affur (ELI); Héctor López (UCR); Jorge Molina (UCR); Geraldine Calvi (UCR); Javier Saez (Partido Popular) y Oscar García (Partido Nuevo).

Por la oposición: César Acevedo; Martín Barrionuevo; Ernesto Meixner; Alicia Locatelli; María Giraud Cabral y Ceferino Yardín, todos del Partido Justicialista.

En tanto, en el Senado concluyen mandato: los peronistas Mario Bofill; Roberto Miño; los oficialistas Rubén Suárez, Graciela Rodríguez y Nora Nazar (Panu).

Es un hecho que Cassani, Saez y Oscar García tienen altas posibilidades de ir por su reelección.

Pero en el seno del Partido ELI la subsecretaria de gestión sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte, se muestra con posibilidades de una candidatura y podría ser una de las mujeres a integrar la lista legislativa de ECO+Cambiemos.

Sin embargo, todo está por verse: nada está confirmado. Y no lo estará hasta el día en que cierren las listas. Hasta ese momento, todo nombre es potable en el terreno de las hipótesis.

En tanto, en la oposición es un hecho que Martín Barrionuevo irá por su reelección, aunque tampoco se descarta una candidatura a senador, ya que el peronismo carece de alguien con sus características en la Cámara. La cuestión será revelada en las próximas semanas, cuando se conozca la lista de consenso del peronismo.

También el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano y el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain serían números puestos en la lista legislativa de la oposición.

Lo cierto es que no será la primera vez que el Gobierno lleve como candidatos legislativos a sus ministros. Sólo basta con recordar lo sucedido en las elecciones pasadas, cuando Eduardo Vischi, encabezó la grilla de Diputado siendo ministro de Coordinación. Lo propio hizo Aníbal Godoy y otros tantos desde que el radicalismo gobernó la provincia.