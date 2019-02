Abogado de la mediática cree que la mataron

Alejandro Cipolla, abogado de Natacha Jaitt, aseguró que la actriz no murió por causas naturales y recordó que ella se había metido con "gente muy poderosa" en sus denuncias. "Yo creo que la mataron", señaló en letrado en una entrevista televisiva.

"Ella en sus redes sociales denunciaba constantemente actos de pedofilia", recordó Cipolla, quien hizo alusión al caso del club Independiente. "Había presentado un pendrive en la justicia que todavía no fue analizado", dijo en C5N.

Al ser consultado sobre si hay alguien que quería este final para Jaitt, el abogado remarcó: "No sé si alguien se beneficia con su muerte. Pero ella se enfrentó y denunció bastante cuestiones sensibles del crimen organizado".

Cuando se enteró de que su clienta apareció muerta y semidesnuda tendida sobre una cama en un salón de fiestas en Villa La Ñata, partido de Tigre, a Cipolla le llamó la atención que el narcotest le diera positivo.

"Natacha ya no consumía más cocaína. Sabía que si consumía se moría. Por eso, no la consumía bajo ninguna circunstancia", explicó.

El abogado contó que cuando denunció que la violaron le habían metido cocaína en su bebida. "En ese momento no se murió de milagro. Por eso, me llama la atención (que haya consumido drogas). Para mí fue un homicidio", reiteró.

Sobre su presencia en el Complejo Xanadú, donde la modelo apareció sin vida, el letrado admitió que él sabía que estaba en tratativas con el dueño del lugar para concretar un trabajo.

"Ya había ido a Xanadú como cuatro veces porque estaba por cerrar unas presencias. Yo tenía que ir a cerrar el contrato", señaló.

Cipolla dijo que había hablado por última vez con su defendida este viernes a las 18.3. "Estaba cansada. Me dijo que se estaba volviendo a la casa. Ya había ido a Xanadú como cuatro veces porque estaba por cerrar unas presencias. Yo tenía que ir a cerrar el contrato", resaltó.

Luego, aportó algunos detalles más de esa visita: "Si ella hubiese pensado que era gente peligrosa me hubiese dicho que la acompañara o no hubiese ido. Tendría que haber tenido antes de ayer pero como se tuvo que presentar por la causa del abuso sexual, decidió no ir y se postergó".

Más allá de este triste e inesperado final, el abogado afirmó que seguirá adelante con las demandas que había iniciado Jaitt en la Justicia: "Nosotros vamos a seguir con la voluntad de ella, que es la de seguir con las demandas".