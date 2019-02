Emanuel Aguilar vuelve al equipo 2QAS para seguir en el SuperBike

El SuperBike Argentino se prepara para vivir una temporada especial y nuevamente el correntino Emanuel Aguilar será uno de los grandes protagonistas que tendrá la categoría Súpersport. El actual subcampeón dejó el equipo Rosamonte Racing y acordó condiciones para volver a 2QAS La Plata Racing.

“El equipo que es de La Plata me volvió a abrir las puertas. Fueron los primeros que me llamaron. Me ofrecen una moto muy competitiva y yo confío mucho en su trabajo”, señaló el joven piloto correntino. “El año pasado competí con una Kawasaki 600 del equipo Rosamonte y ahora vuelvo al equipo 2QAS con quien comencé mi carrera en el 2017”.

En el 2019 volverá a conducir una Yamaha, dejando la Kawasaki que la temporada pasado le brindó el equipo misionero. “El 2018 fue muy lindo. Se trabajó mucho con el equipo Rosamonte. Durante las primeras fechas tuvimos algunos problemas de suspensión pero terminamos el campeonato en el segundo lugar”, señaló en declaraciones al programa “Era Por Abajo” que se emite en Radio Unne (99.7 Mhz.)

Durante el pasado torneo, Aguilar llegó como puntero del certamen a las carreras disputadas en La Rioja. Allí no pudo mantener esa posición y perdió el campeonato a manos de Matías Petratti: 100 a 97.

“En este año vamos a tratar de estar en lo más alto. La categoría se va a presentar más competitiva con la llegada de nuevos pilotos y marcas como los casos de varios equipos oficiales; esto nos obligará a trabajar más finos en todos los aspectos”, agregó Aguilar.

El correntino dejó en claro que “trataremos de dar pelea”, aunque advirtió que “vamos a llegar un poquito en desventaja porque pese a que estuve entrenando desde fines de noviembre, todavía no lo pude hacer arriba de una moto de velocidad”.

La intención es poder sumar al menos un par de prácticas antes de viajar a Córdoba para la primera fecha que se concretará el próximo fin de semana. “Cuando esté lista la moto, veremos qué autódromo está libre para entrenar y dejarla a punto para la primera fecha. En este aspecto, arrancamos tarde, por lo tanto vamos a tratar de hacer lo mejor posible en la primera fecha y después tendremos tiempo para profundizar el trabajo”.

La fecha de apertura de la temporada 2019 del Campeonato Argentino de Velocidad se concretará el domingo 10 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

“En ese circuito cordobés corrí dos veces. La primera fue con una 250 donde terminé quinto y el año pasado lo hice en una 600 cuando estaba volviendo de una lesión en la clavícula y no fue un buen resultado”.

Para Aguilar “se presenta una revancha en un circuito muy técnico, con subidas y bajadas y rectas muy largas por eso se necesita una moto muy potente y con una buena puesta a punto”.

La nueva temporada del SuperBike llega con una importante novedad. En varias carreras compartirá pista con la categoría de automovilismo TC 2000. “Serán cuatro fechas que vamos a estar juntos y con televisación para TyC Sports, lo que ayudará a la promoción y difusión de nuestra categoría”.