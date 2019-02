Boca le quitó el invicto a Defensa e impidió que sea otra vez puntero

Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia por la fecha 20 de la Superliga en un partido trascendental en la definición del campeonato y dejó al Halcón sin invicto ni punta. Carlos Tevez hizo el único gol del partido en Florencio Varela, a los cuatro minutos del complemento con ayuda de la floja respuesta del arquero local.

El primer tiempo fue un show de Defensa. El equipo de Beccacece demostró por qué está en lo alto de la tabla de posiciones y maniató a Boca del arranque hasta el final. El Halcón generó por lo menos cinco situaciones claras de gol, pero Andrada respondió bien en los tiros de media distancia que fueron al arco, Lisandro López salvó el 1-0 sobre la línea con el arquero vencido, y las otras dos se fueron cerca de los postes. Como si fuera poco, Echenique obvió un claro penal de Marcone a Blanco. Boca no pisó el área directamente.

El complemento parecía iniciar con la misma tónica, pero tras un lateral en campo rival para el Xeneize, Campuzano recibió y condujo hasta acercarse al área, donde soltó para Tevez, que desde la medialuna controló y sacó un remate cruzado que no parecía muy complicado. La pelota se le escurrió entre las manos a Unsain y el Apache festejó su gol para el 1-0, completamente inmerecido.

Ni siquiera con la ventaja parcial Boca reaccionó y el partido siguió siendo de dominio local, aunque ya no con toda la claridad del primer tiempo.

Andrada volvió a poner las manos ante un tiro libre de Matías Rojas, y Tevez pudo haber aumentado la ventaja tras una buena jugada personal que tuvo caño incluido y un remate desviado.

Boca padeció los minutos finales, porque no supo aprovechar los espacios que dejó el Halcón en el fondo en su afán de empatar, pero cada vez que lo necesitó, Andrada respondió para mantener el cero en el arco.

De esta manera, Defensa quedó con 45 puntos a tres de Racing, que tras ganar el clásico volvió a ser el único puntero de la Superliga, mientras que Boca trepó a la tercera posición con 38, dando un paso firme rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene.

Se fue Benítez

Talleres superó anoche en el estadio Ciudad de La Plata por 1 a 0 a Estudiantes, que se quedó sin técnico ante la renuncia de Leandro Benítez, quien tomó la decisión movido por la gran silbatina de la parcialidad “pincharrata” al final del encuentro y los magros resultados (5 derrotas. 3 empates y un solo éxito en los últimos 9 partidos).

El encuentro se definió a favor de los cordobeses por el golazo señalado por el juvenil venezolano Samuel Sosa a los 20 minutos del segundo tiempo.

Empate en Tucumán

Atlético Tucumán y Argentinos jugaron un partido entretenido y con chances para convertir en los dos arcos, pero la falta de precisión a la hora de definir hizo que empataran 0 a 0, resultado que deja más conforme al visitante, porque el punto le viene muy bien en la lucha por la permanencia.