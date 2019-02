Sapucay y el secreto de las voces que cada fin de semana seducen al Nolo Alías

Verónica Echezarraga

“Cuando aparece Sapucay, mi cuerpo no puede parar, toda la gente se menea, todo se hace carnaval”, la marcha preanuncia el ingreso a la avenida de la campeona de los carnavales 2018, y en las tribunas se siente la energía. Las voces de la comparsa son atractivas, divertidas y predisponen al público a vivir más de una hora a pura fiesta. “Somos un grupo de personas con improntas totalmente diferentes, pero que vibramos en la misma sintonía. Juano (Juanjo Martínez) es el aplomo, el maestro, yo soy como la mamá de todos los pollitos, Juanmi (Rodríguez) la predisposición, la juventud, la buena onda y Mati (Gómez) es locura y un corazón enorme”, dijo Lorena Larrea Catterino quien de la mano del Gallo volvió a los carnavales luego de estar alejada durante dos años.

Muchos son los factores que hacen a Sapucay una de las comparsas más esperadas de las noches carnavaleras en el Nolo Alías. Cuando el locutor anuncia su ingreso a la avenida y en los parlantes suena alguna de sus marchas características se activa la fiesta en las tribunas y entre los grandes responsables de eso está la banda de música y los cantantes. El Litoral habló justamente con el grupo de cantantes que este año sumó a Lorena Larrea Catterino, una de las voces femeninas más reconocidas de Corrientes.

“Este año tenemos un hermoso y extenso repertorio conformado por más o menos 10 grupos de canciones”, dijo Juanjo a El Litoral y consideró que las marchas y la parte de Gilda son las favoritas del público. La empatía que se genera con el auditorio tiene que ver según el cantante con la química que se logró en esta edición de los carnavales. “Yo siento que cada uno de los músicos da el 100 por ciento de lo que tiene para dar en todo sentido, no sólo musicalmente sino emocionalmente, espiritualmente, y creo que eso se replica en cada uno de los comparseros. Todos ponemos nuestro 100 por ciento”.

Martínez habló, además, de la incorporación de Lorena: “Yo la admiro desde cuando ella cantaba en Copacabana por eso para mí es un honor estar hoy compartiendo carro”, aseguró. Marcó también que el grupo está integrado por personas con personalidades muy diferentes “somos distintos, pero tenemos mucha química”, consideró en tanto agregó: “En nuestro carro no hay asperezas, hacemos nuestro trabajo felices de estar en el carnaval. Estamos muy bien con los músicos nuevos de la banda y con nuestro director Alexis Urquidiz que es una gran persona y un gran músico”.

Para Lorena este no es un año más, ya que luego de su salida de Copacabana estuvo alejada de la fiesta de Momo durante dos años: “Yo estoy feliz de volver. A mí me atrapó el carnaval y me atraparon todos los comparseros porque veo el esfuerzo que ponen en esta avenida. Al estar afuera me sentía como mirando un juguete detrás de una vidriera”, contó emocionada y agradeció a la comisión directiva por confiar en su trabajo.

El nombre de Lorena está directamente relacionado con el chamamé, sin embargo desde hace algunos años es parte también de la fiesta de Momo. “Yo estoy en el carnaval casi por accidente. Mi llegada se dio cuando mi hija cumplió 15 y quiso ser comparsera entonces decidimos entrar en familia a Copacabana y eso fue lo más lindo que me pasó. Ese año me enamoré del carnaval y yo creo que el año que viene volvemos en familia si Dios lo permite y esta vez será a Sapucay porque acá se vibra en una frecuencia que genera cosas muy lindas”, marcó.